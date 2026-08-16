¡Vuelven juntos! Los regresos del América en septiembre

El Club América va con un paso perfecto en el Apertura 2026, ya que se mantiene como el líder de la competencia, luego de que este domingo venciera al Atlético de San Luis. Sin embargo, hay que recordar que Guillermo Almada aún no tiene un equipo completo, pero los jugadores que están ahora han sabido darle buenos resultados.

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Además, es uno de los clasificados a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, por lo que para el mes de septiembre, el estratega uruguayo ya podrá contar con una plantilla completa. En primera instancia porque en caso de querer cerrar más fichajes tiene hasta finales de agosto para poder completar a su equipo e iniciaría el torneo con toda su escuadra.

Los jugadores que recupera América en septiembre

La segunda es porque regresarían dos de sus jugadores clave. De acuerdo con la información de TUDN en plena transmisión, el “Profe” Ibáñez dio a conocer que en tres semanas Luis Ángel Malagón y Alejandro Zendejas estarían de regreso. Es decir, que para inicios del otro mes ya podría contemplar al arquero y al extremo azulcrema.

Pero eso no es todo, sino que también mencionó que Raúl Zúñiga se estará recuperando de molestias físicas, pero que está muy pronto su regreso, mismo caso de Franco Rossano, quien tuvo un problema médico en el esófago, pero que estaría volviendo al conjunto lo antes posible, así que serían cuatro recuperaciones.

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El único caso de jugador que no estaría lista sería Víctor Dávila, pero aún están en duda de saber si será registrado. La buena, que también afirma esta fuente, es que Israel Reyes y Brian Rodríguez se mantienen en la plantilla porque no hay ofertas suficientes, por lo que poco a poco el equipo estaría completándose de manera interesante.

En síntesis