Buena noticia para América: Luis Ángel Malagón volvió a jugar tras la dura lesión sufrida

Batman dejó atrás un largo proceso de recuperación y ya se encuentra defendiendo los tres postes de las Águilas.

Las noticias en Coapa arrancaron con una sonrisa enorme para todo el pueblo azulcrema de cara a lo que viene. La portería del América siempre exige nombres con peso propio y la recuperación de Luis Malagón era el tema que más preocupaba al cuerpo técnico en este tramo de la temporada.

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El guardameta mexicano volvió a pisar el césped de manera oficial tras dejar atrás cinco meses durísimos de rehabilitación. Aquella rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo durante el partido frente a Philadelphia golpeó fuerte, ya que la cirugía posterior lo margino del torneo local y le quitó el sueño de disputar la Copa del Mundo.

Luis Malagón completó un regreso exitoso

Su ansiado regreso tuvo lugar este fin de semana con la categoría Sub-20 de las Águilas en el choque frente a Atlético de San Luis. Malagón atajó durante los primeros 45 minutos del encuentro, mostró buena respuesta física y completó sin molestias una de las mitades del juego.

Malagón disputó 45 minutos en la derrota de la sub-20 ante Atlético de San Luis.



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La idea del cuerpo médico y del entrenador pasa por llevar la situación paso a paso. El objetivo primordial es su vuelta rápida a la titularidad en el primer equipo, pero en el Nido tienen en claro que no van a acelerar los tiempos a lo loco.

Con el alta médica en el bolsillo y los primeros minutos en pista, el arquero recuperó la confianza bajo los tres palos. Su vuelta completa al cuadro principal está cada vez más cerca y el equipo celebra la reaparición de un referente clave dentro del vestuario.

En síntesis

Luis Malagón volvió a jugar tras superar cinco meses de rehabilitación por lesión.

volvió a jugar tras superar cinco meses de rehabilitación por lesión. El portero Luis Malagón disputó 45 minutos con la categoría Sub-20 del América.

disputó 45 minutos con la categoría Sub-20 del América. La rotura del tendón de Aquiles en marzo marginó a Luis Malagón del Mundial.