Buena noticia para América: Luis Ángel Malagón volvió a jugar tras la dura lesión sufrida

Las noticias en Coapa arrancaron con una sonrisa enorme para todo el pueblo azulcrema de cara a lo que viene. La portería del América siempre exige nombres con peso propio y la recuperación de Luis Malagón era el tema que más preocupaba al cuerpo técnico en este tramo de la temporada.
El guardameta mexicano volvió a pisar el césped de manera oficial tras dejar atrás cinco meses durísimos de rehabilitación. Aquella rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo durante el partido frente a Philadelphia golpeó fuerte, ya que la cirugía posterior lo margino del torneo local y le quitó el sueño de disputar la Copa del Mundo.
Luis Malagón completó un regreso exitoso
Su ansiado regreso tuvo lugar este fin de semana con la categoría Sub-20 de las Águilas en el choque frente a Atlético de San Luis. Malagón atajó durante los primeros 45 minutos del encuentro, mostró buena respuesta física y completó sin molestias una de las mitades del juego.
Malagón disputó 45 minutos en la derrota de la sub-20 ante Atlético de San Luis.— Alan Cano (@AlanCano011) August 16, 2026
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La idea del cuerpo médico y del entrenador pasa por llevar la situación paso a paso. El objetivo primordial es su vuelta rápida a la titularidad en el primer equipo, pero en el Nido tienen en claro que no van a acelerar los tiempos a lo loco.
Con el alta médica en el bolsillo y los primeros minutos en pista, el arquero recuperó la confianza bajo los tres palos. Su vuelta completa al cuadro principal está cada vez más cerca y el equipo celebra la reaparición de un referente clave dentro del vestuario.
En síntesis
- Luis Malagón volvió a jugar tras superar cinco meses de rehabilitación por lesión.
- El portero Luis Malagón disputó 45 minutos con la categoría Sub-20 del América.
- La rotura del tendón de Aquiles en marzo marginó a Luis Malagón del Mundial.