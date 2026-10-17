La tabla general y de goleo tras la victoria de Cruz Azul vs FC Juárez

Está a nada de terminar la Jornada 12 del Apertura 2026 y el penúltimo partido disputado fue este sábado el Cruz Azul vs FC Juárez, donde el conjunto de La Máquina consiguió una victoria importante en el Estadio Azteca. El marcador del duelo dejó un 5-0 a favor de los celestes de Joel Huiqui que les quita el problema de salir de la zona de Liguilla.

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Ahora los equipos de media tabla para abajo están comenzando a pelear y el equipo cementero necesitaba esa victoria para que no puedan alcanzarlo de manera inmediata, sobre todo porque hay clubes que tienen un partido pendiente y que ahí le podrían complicar la clasificación en el cierre del torneo con rumbo al bicampeonato.

Aunque hay jugadores del equipo de Cruz Azul que siguen haciendo goles, varios de ellos están muy lejos de convertirse en líderes de esta tabla. Por lo regular es una plantilla que no depende precisamente de un solo jugador, sino de varios elementos como Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González que fueron los que colgaron las anotaciones hoy.

Tabla general tras la victoria de Cruz Azul

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Tabla de goleo tras el Cruz Azul vs FC Juárez

En síntesis