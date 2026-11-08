Henry Martín y Kevin Álvarez criticaron a César Ramos tras el Clásico Capitalino.

El Clásico Capitalino tuvo varias polémicas y la figura del árbitro César Ramos Palazuelos quedó en el medio de las críticas.

El Clásico Capitalino entre Pumas y América en CU dejó mucha polémica y declaraciones cruzadas. En Coapa creen que fueron perjudicados por las decisiones que tomó César Ramos Palazuelos, el central que representó a México en el Mundial 2026.

Publicidad

Por esta sensación de sentirse perjudicados es que ningún protagonista se escondió una vez finalizado el partido y apuntaron contra el arbitraje. Así fue como Henry Martín y Kevin Álvarez, dos referentes del América, hablaron con la prensa sobre lo acontecido.

“Realmente estamos cansados también, pero pues ya está. Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, pero pues ya está, ni modo, así es esto. El equipo lucha, hace lo que puede también y no dejamos de luchar, que eso es lo más importante y siempre vamos por más, pase lo que pase. Yo lo único que digo es, ¿para qué se supone que está el VAR?“, expresó Henry Martín.

Henry Martín sobre el arbitraje. "Se lo decía a César no puede ser que a un arbitro como él se le pasen estas cosas, ya está, asi es esto y nosotros también ya estamos cansados. Vamos por más pase lo que pase".🔥🗣 #LigaMX https://t.co/OIHsryPv8I — PressPort (@PressPortmx) November 8, 2026

Publicidad

El capitán de Las Águilas considera que el penal de Pumas no debería haber sido válido. Por su parte, Kevin Álvarez protagonizó una acción en la primera mitad con César Huerta en la que el defensa recibió un cabezazo del ‘Chino’, pero el VAR no llamó a César Ramos para que analice la agresión y una posible tarjeta roja.

La palabra de Kevin Álvarez

“La verdad es que últimamente hemos sentido un poco de disconformidad con el arbitraje. Más que nada fue una agresión, no solamente una jugada, un empujón, sino una agresión que no sea sancionada. Y entiendo que a lo mejor él estaba en otro lado, pero para eso está el VAR, ¿no? Para que lo puedan ayudar, apoyar“, comentó Kevin Álvarez.

Guillermo Almada, el DT de América, se quejó también en conferencia de prensa y mencionó que el penal de Pumas no era penal y que César Huerta debería haber sido expulsado. Finalmente el Clásico Capitalino quedó en empate y Las Águilas perdieron el liderato de la Liga MX tras el triunfo de Cruz Azul con Tigres.

Publicidad

En síntesis