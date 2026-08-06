Mientras Guillermo Almada gana 2,5 millones en América, el salario de Esteban Solari en Pumas UNAM

Guillermo Almada es uno de los entrenadores mejor pagados de la Liga MX con el Club América, mientras que esto es lo que gana el DT del club universitarios.

Para esta temporada, dos de los equipos más grandes del futbol mexicano, América y Pumas UNAM, decidieron cambiar de entrenador y darle inicio a un nuevo proyecto con la ilusión de volver a pelear por todos los títulos. Ambos clubes apostaron por técnicos con perfiles diferentes, pero con el mismo objetivo: mantenerse como protagonistas.

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En las Águilas se terminó el exitoso ciclo de André Jardine. Luego de una temporada por debajo de las expectativas, el entrenador brasileño decidió dar un paso al costado y la directiva no tardó en encontrar a su reemplazante. El elegido fue Guillermo Almada, quien asumió el desafío de dirigir a un equipo con muchas exigencias.

El entrenador uruguayo ha tenido un comienzo positivo al frente del América. Con un plantel que todavía se encuentra en construcción y sin contar con todos los refuerzos esperados, Almada consiguió buenos resultados apostando por varios jóvenes surgidos de las fuerzas básicas, una característica que siempre marcó su carrera como director técnico.

En Pumas también hubo cambios importantes. Efraín Juárez dejó el club luego de alcanzar la final del Clausura 2026. A pesar de la buena campaña, su relación con la directiva se fue desgastando con el paso de los meses y finalmente decidió ponerle fin a su ciclo. Para ocupar su lugar, la institución apostó por Esteban Solari.

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El inicio de Solari ha sido irregular. En la Liga MX logró ganar dos de sus primeros tres partidos y dejó buenas sensaciones, pero el panorama cambió en la Leagues Cup 2026. Pumas sufrió una dura goleada en su debut del martes, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

La diferencia entre el salario de Guillermo Almada y el de Esteban Solari

Aunque ambos llegaron para liderar nuevos proyectos, existe una importante diferencia entre los salarios que perciben. De acuerdo con información de TV Azteca, Esteban Solari tendría un sueldo cercano a 1,5 millones de dólares por temporada como entrenador de Pumas UNAM.

Por su parte, Guillermo Almada se ubica entre los técnicos mejor pagados de la Liga MX. El estratega uruguayo percibe 2,5 millones de dólares por temporada en el Club América, es decir, alrededor de un millón de dólares más que el entrenador del conjunto universitario.

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