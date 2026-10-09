El capitán de las Águilas contó cómo es la exigencia que existe dentro del club y reveló la charla que tuvieron con el dueño antes del partido ante Monterrey.

Después de los amistosos que disputó ante Cruz Azul y Chivas durante el parate por la fecha FIFA, América vuelve a jugar oficialmente este sábado desde las 21:00 horas de la CDMX ante Rayados de Monterrey, por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Las Águilas son líderes del torneo junto a Toluca y necesitan seguir ganando para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. En la previa del encuentro, Henry Martín habló con Claro Sports y tocó varios temas relacionados con el presente del equipo. Entre ellos, el capitán azulcrema reveló la charla que tuvieron con Emilio Azcárraga antes de enfrentarse a los regios.

La advertencia de Emilio Azcárraga al América

“Tenemos prohibido perder, eso lo sabemos. El patrón lo ha dicho, se transmite desde la directiva. Es un fin de semana para celebrar, es un fin de semana para glorificar al América”, expresó Henry Martín durante la entrevista con Claro Sports.

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De esta manera, el delantero dejó en claro la exigencia que existe dentro del América y el mensaje que reciben los jugadores desde la directiva. Ahora, el conjunto azulcrema buscará trasladar esa obligación de ganar al campo de juego cuando se mida ante Rayados de Monterrey por una nueva jornada del Apertura 2026.

El sueño de Henry Martín a futuro

El atacante reveló que espera poder retirarse con la playera azulcrema más adelante: “Yo me quiero retirar en el América, es un sueño estar acá, no me visualizo con otro equipo, es difícil aguantar la presión pero hay que tener la cabeza fuerte”.

En sintesis

Henry Martín reveló la prohibición de perder que dio Emilio Azcárraga al América.

la prohibición de perder que dio Emilio Azcárraga al América. América enfrentará a Rayados de Monterrey este sábado por la Jornada 11 del Apertura.

Rayados de Monterrey este sábado por la Jornada 11 del Apertura. Las Águilas lideran la tabla del torneo Apertura 2026 junto al conjunto de Toluca.