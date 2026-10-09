El capitán de las Águilas recibió una importante propuesta desde Arabia Saudita, pero su deseo de seguir haciendo historia con el América pesó más que el dinero. El delantero también reveló dónde quiere terminar su carrera.

Henry Martín es uno de los delanteros más importantes de la historia del Club América por todo lo que consiguió durante su estadía en la institución mexicana. Con goles, títulos y actuaciones determinantes, el atacante se convirtió en uno de los referentes de las Águilas y en una pieza importante para la afición azulcrema.

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Sin embargo, el último año no fue sencillo para el capitán americanista. Las lesiones le impidieron tener continuidad y recuperar plenamente su mejor versión futbolística, aunque ahora el delantero busca dejar atrás esa etapa para volver a ser protagonista y continuar consiguiendo cosas importantes con el equipo.

En las últimas horas, el futbolista habló en una entrevista con Claro Sports en W Radio y reveló detalles de su futuro profesional. Entre sus declaraciones, contó que recibió propuestas económicas muy importantes para abandonar Coapa, incluida una oferta procedente de Arabia Saudita, pero su intención de continuar en el América terminó pesando más que cualquier cifra.

Henry Martín quiere retirarse en el América

El delantero dejó en claro que su vínculo con las Águilas va mucho más allá de lo deportivo. A pesar de las dificultades que atravesó durante los últimos meses y de las oportunidades que tuvo para cambiar de equipo, su objetivo es continuar defendiendo la playera azulcrema.

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“Yo me quiero retirar en el América, es un sueño estar acá, no me visualizo con otro equipo, es difícil aguantar la presión pero hay que tener la cabeza fuerte”, comentó el atacante sobre lo que piensa hacer con su futuro futbolístico.

Henry Martín: “Yo me quiero retirar en el América, es un sueño estar acá, no me visualizo con otro equipo, es difícil aguantar la presión pero hay que tener la cabeza fuerte”. Es una leyenda absoluta de este club y ojalá que recupere su mejor nivel. https://t.co/ua3xxqsiT5 — Roberto Haz (@tudimebeto) October 9, 2026

Además, se refirió a lo que genera el América en México: “América para el fútbol mexicano significa amor, odio, coraje, pasión, envidia; al América lo amas o lo odias, pero esperemos que mucha gente más se sume a este lado”.

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