Efraín Juárez tiene contrato hasta diciembre de este año con Pumas y su representante aseguró que se va a quedar.

Efraín Juárez no pudo darle la alegría a los aficionados de Pumas en la final de la Liga MX. El club auriazul no sale campeón desde 2011 y los Felinos tuvieron una gran oportunidad, pero no pudieron aprovecharla. Y una vez terminado el torneo surgió la incógnita sobre la continuidad del entrenador.

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Distintos reportes indicaron que Efraín Juárez no iba a seguir en Pumas. Luego el agente del técnico manifestó que el DT no se iría del club. En esta situación es que Hugo Sánchez dio su opinión y manifestó que el entrenador debería tomar otro rumbo.

“Si yo fuera Efraín, me iría a Europa. Necesitamos técnicos mexicanos fuera de México y necesitamos muchos jugadores en Europa, jugando en grandes equipos. Mientras más futbolistas tengamos allá, mejor alimentada va a estar la selección. Estamos empobrecidos”, dijo la leyenda durante el evento de ESPN para anunciar su programación para el Mundial 2026.

El representante de Efraín Juárez dijo que va a seguir en Pumas (Getty Images)

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“Yo propongo a todos los equipos mexicanos que hagan lo que hicieron conmigo en Pumas: ceder a los jugadores con opción a compra. Así los clubes europeos pueden valorarlos realmente y después negociar. Si les ponen precios de 10 millones de dólares sin que los conozcan o sin haber jugado allá, difícilmente un equipo europeo va a animarse a ficharlos”, aseguró Hugo Sánchez.

¿Hasta cuándo tiene contrato Efraín Juárez?

De acuerdo a las palabras del representante de Efraín Juárez, el entrenador mexicano seguirá en Pumas. El técnico tiene contrato con el club auriazul hasta diciembre y de momento no hay señales de una posible renovación pensando a mediano o largo plazo.

Efraín Juárez ha dicho algunas veces que uno de sus sueños es dirigir en Europa, pero más que nada en países no tan importantes para hacerse un lugar en el Viejo Continente. De esta manera, el próximo Apertura 2026 podría ser el último torneo del DT con Pumas.

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En síntesis