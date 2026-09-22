El emblema del tricampeonato azulcrema volvió a las canchas y no tardó en sacar a relucir su pluma.

Mientras que al principio sus lesiones causaban fastidio por lo que el club había invertido por él, hoy una ausencia de Diego Valdés genera angustia y melancolía en su equipo. Por ello, su regreso esta fecha generó furor en Vélez Sarsfield, no solo porque extrañaban su involucramiento en el equipo sino por el impacto que tuvo en su vuelta.

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El enganche chileno se había perdido los cuatro partidos anteriores por un desgarre que sufrió en el partido con River Plate, donde precisamente había marcado un gol. Ahora, en su retorno aportó una asistencia de lujo que coronó una jugada notable de Vélez, para lograr un triunfo muy importante en el Estadio José Amalfitani.

Como tenía que volver de a poco, el volante ingresó al campo de juego a los 74 minutos, y poco tiempo después le empataron el partido a Vélez. Sin embargo, el ‘Cirujano’ sólo tardó 15 minutos en dar un pase-gol, y a los 89′ dejó sólo al centrodelantero para que anote el gol del triunfo ante Tigre. Influencia inmediata de Diego Valdés a su regreso.

Vélez necesitaba ganar para quedar a tiro de la cima del campeonato en la Liga Argentina y el empate parcial sobre el final había sido un baldazo de agua helada para el equipo. Sin embargo, cuando las gradas comenzaban a murmurar, el ex América la picó de primera en el área para que Ronaldo Martínez sólo tuviera que empujarla y marcar el 3-2.

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Consumado el partido con victoria para Vélez, la afición del club y de todo el futbol argentino se mostró a los pies del chileno, que ya los tenía amarrados en su bolsillo. Luego de haber recibido algunas críticas el año pasado, en este 2026 se ha ganado un reconocimiento total de propios y ajenos en Argentina. Por supuesto, en América ya saben de lo que todos hablan ahora…

La asistencia de Diego Valdés que enamoró a la afición de Vélez:

¡¡GOLAZO DE RONALDO MARTÍNEZ PARA SELLAR SU DOBLETE Y DARLE EL TRIUNFO AL FORTÍN 3-2 ANTE TIGRE!! pic.twitter.com/mTLSrhIYQV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2026

Las repercusiones de la jugada de Diego Valdés en la afición de Vélez:

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