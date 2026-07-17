Hugo Sánchez acusó de racista a Didier Deschamps, DT de la Selección de Francia

Hugo Sánchez explotó contra Didier Deschamps por sus críticas contra Iván Barton. Este árbitro salvadoreño fue el silbante que impartió justicia en la derrota de Francia a manos de España en las semifinales del Mundial 2026 y el DT de Les Bleus le dedicó unas palabras en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Publicidad

“No quiero culpar a nadie, pero voy a hacer una pregunta y no la voy a responder: ‘¿El árbitro tenía el nivel para una semifinal del Mundial?’ Aunque no es el motivo por el cual perdimos”, fue el comentario de Deschamps en rueda de prensa luego de la derrota contra España.

Didier Deschamps en rueda de prensa (Getty Images)

La respuesta de Hugo Sánchez contra Didier Deschamps

Luego del partido, el Pentapichichi analizó los dichos de Didier Deschamps en ESPN y no se guardó nada contra el estratega de Francia, a quien tildó de racista. “No lo puedo soportar, no lo puedo soportar que este tipo haga eso”, comenzó diciendo Hugo Sánchez.

Publicidad

HUGO SÁNCHEZ dio su opinión sobre las declaraciones despectivas del DT de Francia contra el árbitro salvadoreño IVÁN BARTÓN luego que su selección perdiera en semifinales del Mundial.

🎥 ESPN pic.twitter.com/RCropIUpB9 — VAR502GT (@VAR502GT) July 16, 2026

Acto seguido, completó: “A ver Deschamps, yo te voy a responder a ti. En primer lugar tienes que ser respetuoso y ser profesional. Y de esa manera de que tú menosprecias a un árbitro de El Salvador, resulta que me parece fatal, racista inclusive“.

Por último, Hugo finalizó visiblemente enojado: “Eres nefasto, nefasto al grado de que lo que tienes que hacer es ofrecer disculpas públicas por esta estupidez que dijiste y respetar a ese árbitro porque es el mejor árbitro que ha pitado en muchísimos partidos de esta Copa del Mundo. Y tú, por ardido, menosprecias a una persona que no merece menosprecio”.

Publicidad

¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra?

El duelo por el tercer puesto de la Copa del Mundo entre Francia e Inglaterra se jugará este sábado 18 de julio, desde las 15:00 hs (CDMX), en el Estadio Miami. Les Bleus cayeron ante España en semifinales, mientras que los Tres Leones no pudieron con Argentina en la misma instancia.

En síntesis