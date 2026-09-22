Brasil vs Argentina: Las 3 jugadoras del América Femenil convocadas

En la próxima Fecha FIFA Brasil se medirá a Argentina y se han elegido a tres jugadoras del América Femenil para la Verdeamarela.

El próximo mes de octubre se viene la Fecha FIFA en el futbol femenil, por lo que la Selección de Brasil disputará un par de encuentros amistosos ante la Selección de Argentina. Los días 10 y 13 de octubre se llevarán a cabo estos partidos en el Estadio Beira-Rio y Arena Pernambuco, por lo que Arthur Elias ya dio a conocer su convocatoria.

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En el listado de 28 jugadoras destacan tres futbolistas del Club América, aunque no son las únicas de la Liga MX Femenilelegidas, sino que también convocaron a Mariza Nascimento de Tigres. Sin embargo, la mayoría de las elegidas son del conjunto azulcrema, puesto que las tres brasileñas del cuadro de Ángel Villacampa recibieron llamado.

Convocadas de América Femenil con Brasil

De acuerdo con la convocatoria Isa Haas, Priscila Flor da Silva y Geyse Ferreira estarán en los duelos ante la Albiceleste. Debido a las lesiones que sufrieron las dos primeras sus llamados con el equipo dejaron de ser de manera continua, pero ahora ya cuenta con las tres futbolistas que podrían demostrar su poderío en el terreno de juego.

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En el caso de Isa, viene de ser una muralla dentro del equipo de las Águilas y no se diga de Geyse, quien actualmente llegaría a estos enfrentamientos como la líder del campeonato de goleo. Aunque todavía quedan fechas por disputar antes de llegar a estos duelos con su Selección, la buena noticia es que no llegarían con una sobrecarga física.

Y es que debido a los diferentes compromisos que han tenido en la Liga MX, el estratega azulcrema ha dosificado a sus jugadoras. Así para estos compromisos las futbolistas no presentarían molestias físicas en su regreso, ya que justamente son duelos complicados por el tipo de rival al que se enfrentan en estos juegos amistosos.

En síntesis

Brasil y Argentina jugarán partidos amistosos el 10 y 13 de octubre.

jugarán partidos amistosos el 10 y 13 de octubre. Isa Haas, Priscila y Geyse Ferreira del América fueron convocadas con Brasil.

del América fueron convocadas con Brasil. Mariza Nascimento de Tigres también integra la lista de 28 jugadoras elegidas.