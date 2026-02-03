Es tendencia:
logotipo del encabezado
CONCACAF Champions Cup

Qué pasa si Pumas UNAM gana, empata o pierde contra San Diego FC por la Concachampions 2026

Conoce qué sucedería en cada uno de los escenarios del compromiso clave de esta noche en los Estados Unidos.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas va por el primer paso en CONCACAF.
© Getty ImagesPumas va por el primer paso en CONCACAF.

Los Pumas de la UNAM harán su presentación esta noche a último turno en una nueva temporada de la mítica Concachampions, trofeo que posee ya en sus vitrinas. Los ‘Felinos’ tendrán un debut nada sencillo en esta edición, pues deberán medirse ante el San Diego FC, uno de los clubes emergentes de los Estados Unidos.

Publicidad

¿Cómo se clasificaron San Diego FC y Pumas UNAM a la Concachampions 2026?

El cuadro estadounidense consiguió su boleto al certamen continental de este año por haber sido ‘campeón de la Conferencia Oeste de la MLS 2025’. Fue el cuarto mejor equipo calificado de la Major League Soccer a este torneo, después de Inter Miami, Nashville SC y Philadelphia Union.

El elenco mexicano logró su pasaje a esta competición internacional por haber sido el ‘tercer equipo mejor ubicado en la temporada 2024-25 de la Liga MX’. Fue el sexto club mexicano mejor calificado a este campeonato, por detrás de Toluca, Club América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres UANL.

Los Pumas de Efraín hacen su estreno en esta edición [Foto: Getty]

Los Pumas de Efraín hacen su estreno en esta edición [Foto: Getty]

Publicidad

¿Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde con San Diego FC por la Concachampions 2026?

Cualquier marcador con el que finalice este encuentro entre el ‘SDFC’ y los ‘Universitarios’ no clasificará a uno u a otro. Una victoria, empate o derrota sólo posicionará mejor o peor para la revancha a los dirigidos por Efraín Juárez. La ida se disputará en casa de San Diego FC y la vuelta se llevará a cabo en casa de los Pumas de la UNAM. Por supuesto que un triunfo pondría a los ‘Felinos’ con un pie en octavos, dado que definirá la serie en condición de local.

Sonríe Pumas UNAM: la revelación de Independiente sobre Álvaro Angulo que nadie sabía sobre su fichaje

ver también

Sonríe Pumas UNAM: la revelación de Independiente sobre Álvaro Angulo que nadie sabía sobre su fichaje

¿Cuándo se juegan la ida y la vuelta de San Diego FC vs. Pumas UNAM?

El primer juego de la serie de la Concachampions 2026 se desarrollará HOY martes 3 de febrero, en el Snapdragon Stadium (California, EEUU), a partir de las 22.00 horas. Mientras tanto, el segundo encuentro de la llave copera tendrá lugar el martes 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México, México), desde las 19.00 horas.

¿Cuántas veces ganaron San Diego FC y Pumas UNAM la Concachampions?

El equipo de la MLS no ha conquistado jamás esta competencia de la CONCACAF, dado que esta es la primera vez que participan en el torneo continental. Al mismo tiempo, el conjunto de la Liga MX se ha consagrado en tres ocasiones en su historia: en 1980, en 1982 y en 1989. A su vez, han sido subcampeones en dos oportunidades, en 2005 y 2022.

Publicidad

Encuesta

¿Cuál será el resultado del juego de ida de la serie?

Ya votaron 0 personas

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Juega Chucky Lozano? Las alineaciones de San Diego FC vs. Pumas por la Concachampions 2026
Concachampions

¿Juega Chucky Lozano? Las alineaciones de San Diego FC vs. Pumas por la Concachampions 2026

San Diego vs Pumas: Horario, fecha y transmisión
Pumas de la UNAM

San Diego vs Pumas: Horario, fecha y transmisión

¿Qué partidos de la Concachampions 2026 serán transmitidos por TV abierta?
Concachampions

¿Qué partidos de la Concachampions 2026 serán transmitidos por TV abierta?

¿Qué resultado necesita América en la vuelta con Olimpia para clasificar en Concachampions?
Concachampions

¿Qué resultado necesita América en la vuelta con Olimpia para clasificar en Concachampions?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo