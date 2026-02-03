Los Pumas de la UNAM harán su presentación esta noche a último turno en una nueva temporada de la mítica Concachampions, trofeo que posee ya en sus vitrinas. Los ‘Felinos’ tendrán un debut nada sencillo en esta edición, pues deberán medirse ante el San Diego FC, uno de los clubes emergentes de los Estados Unidos.

¿Cómo se clasificaron San Diego FC y Pumas UNAM a la Concachampions 2026?

El cuadro estadounidense consiguió su boleto al certamen continental de este año por haber sido ‘campeón de la Conferencia Oeste de la MLS 2025’. Fue el cuarto mejor equipo calificado de la Major League Soccer a este torneo, después de Inter Miami, Nashville SC y Philadelphia Union.

El elenco mexicano logró su pasaje a esta competición internacional por haber sido el ‘tercer equipo mejor ubicado en la temporada 2024-25 de la Liga MX’. Fue el sexto club mexicano mejor calificado a este campeonato, por detrás de Toluca, Club América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres UANL.

Los Pumas de Efraín hacen su estreno en esta edición [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde con San Diego FC por la Concachampions 2026?

Cualquier marcador con el que finalice este encuentro entre el ‘SDFC’ y los ‘Universitarios’ no clasificará a uno u a otro. Una victoria, empate o derrota sólo posicionará mejor o peor para la revancha a los dirigidos por Efraín Juárez. La ida se disputará en casa de San Diego FC y la vuelta se llevará a cabo en casa de los Pumas de la UNAM. Por supuesto que un triunfo pondría a los ‘Felinos’ con un pie en octavos, dado que definirá la serie en condición de local.

¿Cuándo se juegan la ida y la vuelta de San Diego FC vs. Pumas UNAM?

El primer juego de la serie de la Concachampions 2026 se desarrollará HOY martes 3 de febrero, en el Snapdragon Stadium (California, EEUU), a partir de las 22.00 horas. Mientras tanto, el segundo encuentro de la llave copera tendrá lugar el martes 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México, México), desde las 19.00 horas.

¿Cuántas veces ganaron San Diego FC y Pumas UNAM la Concachampions?

El equipo de la MLS no ha conquistado jamás esta competencia de la CONCACAF, dado que esta es la primera vez que participan en el torneo continental. Al mismo tiempo, el conjunto de la Liga MX se ha consagrado en tres ocasiones en su historia: en 1980, en 1982 y en 1989. A su vez, han sido subcampeones en dos oportunidades, en 2005 y 2022.

