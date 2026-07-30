Concacaf se pronunció sobre la propuesta impulsada por la FIFA para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados

La propuesta de la FIFA para abrir la puerta a la inversión privada en la Copa del Mundo sigue generando rechazo dentro del futbol internacional. Después de la postura adoptada por la UEFA, ahora fue la Concacaf la que decidió oponerse al proyecto, mediante la cual se pretendía vender participaciones comerciales del Mundial a inversores privados.

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La decisión fue tomada tras una reunión en la que participaron los presidentes de las 41 asociaciones miembro de la Concacaf, junto con el presidente de la confederación, integrantes de su Consejo y representantes en el Consejo de la FIFA. Allí, la mayoría coincidió en que la iniciativa no ofrece las garantías necesarias y que un activo tan importante como la Copa del Mundo debe seguir bajo el control del futbol.

Entre los principales cuestionamientos, la Concacaf señaló la falta de transparencia en el proceso, el escaso tiempo otorgado para analizar la propuesta y la ausencia de una revisión por parte de los órganos de gobierno correspondientes de la FIFA. Además, la confederación puso en duda la necesidad de recurrir a capital privado después de que el último Mundial se convirtiera en el más rentable de la historia.

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El comunicado completo de Concacaf

“Concacaf es una confederación unida por la pasión por nuestro deporte, donde el fútbol es lo primero. Guiados por esta filosofía, durante los últimos diez años hemos construido una organización basada en el servicio, la gobernanza transparente y la gestión responsable del fútbol a largo plazo”, expresaron en primer lugar.

“Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”, siguieron.

Por último agregaron: “Por estas razones, la Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazaron la propuesta y encomendaron a sus representantes en el Consejo de la FIFA impulsar que cualquier decisión siga los procesos de gobernanza establecidos en los Estatutos de la FIFA. Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol, y su mayor activo, debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística.”

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