El equipo choricero tiene un plan trazado luego de sacudir el verano con su inversión multimillonaria.

Toluca sorprendió a todos en el libro de pases mexicano con su último movimiento: la fortuna invertida en Federico Viñas golpeó el tablero y advirtió a sus competidores. Los ‘Diablos Rojos’ gastaron una millonada en un potencial jugador suplente, lo cual hace todavía más asombrosa la operación por el goleador uruguayo.

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Con la llegada del charrúa, el conjunto escarlata ya cuenta con 3 fichajes confirmados: Víctor Guzmán, Érick Gutiérrez y Federico Viñas, dos mediocampistas y un delantero. Además, sufrió salidas como las de Víctor Arteaga, Sebastián Córdova y Franco Rossi, más la baja de Marcel Ruiz por su grave lesión.

Con este escenario sobre la mesa, César Merlo reveló la planificación de la directiva del Toluca respecto a lo que viene en la presente ventana de transferencias de verano. No obstante, lo que los aficionados tenían en mente para este libro puede que no sea semejante a lo que en el ‘Infierno’ se han mentalizado y preparado.

Mohamed, disconforme con el mercado escarlata [Foto: Getty]

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De acuerdo al periodista especialista en fichajes, Toluca a priori se retirará del mercado y no saldrá a buscar nuevas incorporaciones para reforzar el equipo para el Apertura 2026. El reportero confió lo que le delataron desde el cuadro escarlata y el panorama no es el de seguir erogando dinero en traer futbolistas de primer nivel al club.

En su último informe, el corresponsal aseguró que la única excepción podría ser fichar un reemplazo de algún jugador en caso de lesión u otro imponderable que causara baja de algún futbolista actual. No obstante, César Merlo fue pesimista al respecto y planteó que, de no haber sorpresas, Toluca “se quedará así con lo que tiene”.

Esta situación generará algún tipo de rispidez interna en Toluca, puesto que Antonio Mohamed había expresado que faltaban “dos o tres jugadores” antes de la noticia de Viñas. Esto es, en la cabeza del DT todavía faltarían uno o dos refuerzos para completar el plantel. Sin embargo, eso no estaría en los planes de quienes toman las decisiones.

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El plantel actual de Toluca para disputar el segundo semestre:

Porteros:

Luis Manuel García.

Hugo González.

David Shrem.

Defensores:

Diego Barbosa.

Santiago Simón.

Federico Pereira.

Bruno Méndez.

Luan García.

Everardo López.

Antonio Briseño.

Jesús Gallardo.

Brian García.

Mediocampistas:

Franco Romero.

Érick Gutiérrez.

Víctor Guzmán.

Fernando Arce.

Nicolás Castro.

Jesús Angulo.

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Delanteros:

Paulinho.

Federico Viñas.

Helinho.

Alexis Vega.

Pavel Pérez.

Jorge Díaz Price.

Edgar López.

Carlos Carrillo.

Oswaldo Virgen (al recuperarse).