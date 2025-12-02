Es tendencia:
La advertencia de Álvaro Fidalgo tras la eliminación de América en el Apertura 2025

El volante español de las Águilas envió un sentido mensaje a la afición tras la eliminación del equipo de la Liguilla del torneo nacional.

Por Agustín Zabaleta

Álvaro Fidalgo envió un sentido mensaje a la afición de América
© Getty ImagesÁlvaro Fidalgo envió un sentido mensaje a la afición de América

Por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, América cayó ante Rayados luego de perder en el global por 3-2 (0-2 en la Ida y 2-1 en la Vuelta) y quedó eliminado del certamen nacional tras haber llegado a cuatro finales al hilo, obteniendo tres títulos.

Tras esta enorme decepción, la afición se manifestó y no se vieron a gusto con el rendimiento. Ante esto, una de las figuras del cuadro azulcrema realizó un posteo en su cuenta de ‘X’. El volante español Álvaro Fidalgo se expresó sobre la eliminación del equipo.

Así lo manifestó: “Como muchas veces, nos levantaremos de esto, no tengo duda. Perdimos partidos importantes este año y después de lo que habíamos conseguido, asumirlo es más complicado. He visto a mis compañeros y cuerpo técnico desvivirse cada día por conseguirlo y por eso estoy seguro de que volverán los campeonatos“.

Además, continuó en el mismo posteo: “En lo personal, me tocará trabajar, recuperar y hacer autocrítica de lo que fue el torneo. Gracias por el apoyo a cada uno de nosotros. Volveremos mas fuertes. Volverá el club más grande de México“.

¿Cuándo fue la última vez que América quedó afuera en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX?

La última vez que América no logró meterse entre los 4 mejores del torneo fue en el Apertura 2021, hace cuatro años. En aquella oportunidad fue eliminado por un global de 3-1 ante Pumas UNAM. Primero igualaron 0-0 y luego los Universitarios ganaron 3-1 para sacar a los capitalinos del torneo.

¿Cuándo sería convocado Álvaro Fidalgo por primera vez con la Selección Mexicana?

En síntesis

  • América quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2025 al caer 3-2 en el global ante Rayados en Cuartos de Final.
  • El volante español Álvaro Fidalgo aseguró que el equipo “volverá más fuerte” y que “volverán los campeonatos” en su posteo.
  • Fidalgo reconoció que asimilar la eliminación es “más complicado” luego de haber conseguido tres títulos en cuatro finales.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
