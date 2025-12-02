Por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, América cayó ante Rayados luego de perder en el global por 3-2 (0-2 en la Ida y 2-1 en la Vuelta) y quedó eliminado del certamen nacional tras haber llegado a cuatro finales al hilo, obteniendo tres títulos.

Tras esta enorme decepción, la afición se manifestó y no se vieron a gusto con el rendimiento. Ante esto, una de las figuras del cuadro azulcrema realizó un posteo en su cuenta de ‘X’. El volante español Álvaro Fidalgo se expresó sobre la eliminación del equipo.

Así lo manifestó: “Como muchas veces, nos levantaremos de esto, no tengo duda. Perdimos partidos importantes este año y después de lo que habíamos conseguido, asumirlo es más complicado. He visto a mis compañeros y cuerpo técnico desvivirse cada día por conseguirlo y por eso estoy seguro de que volverán los campeonatos“.

Además, continuó en el mismo posteo: “En lo personal, me tocará trabajar, recuperar y hacer autocrítica de lo que fue el torneo. Gracias por el apoyo a cada uno de nosotros. Volveremos mas fuertes. Volverá el club más grande de México“.

¿Cuándo fue la última vez que América quedó afuera en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX?

La última vez que América no logró meterse entre los 4 mejores del torneo fue en el Apertura 2021, hace cuatro años. En aquella oportunidad fue eliminado por un global de 3-1 ante Pumas UNAM. Primero igualaron 0-0 y luego los Universitarios ganaron 3-1 para sacar a los capitalinos del torneo.

En síntesis