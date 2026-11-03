Club América podría tener dura baja ante Pumas

Esta es la ausencia que tendría el América para enfrentarse a Pumas en el Clásico Capitalino.

Guillermo Almada ha tenido una filosofía importante desde que llegó alClub América y ha sido cuidar de sus jugadores cuando tienen lesiones. Para el estratega arriesgarlos previo a una Liguilla no es lo que él desea, por lo que para el partido del próximo fin de semana ante Pumas, no piensa considerar a uno de sus elementos importantes.

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La dura baja para el América ante Pumas

De acuerdo con la información de León Lecanda en ESPN, Brian Rodríguez puede ser una de las bajas que tenga el América para el Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario. Y es que ha sentido molestias físicas desde el partido ante Toluca, por lo que se quedó en las gradas a disfrutar el encuentro, pero no pudo jugar.

La misma fuente confirma que lo estarán evaluando toda esta semana para saber si estará disponible, pero que en caso de que el estratega vea que no puede aparecer en este duelo no lo va a arriesgar. El “Rayito” podría perderse este juego tan importante para que puedan mantener el liderato y que tras los últimos resultados requiere de este elemento.

Cabe mencionar que ya el 3 de mayo de este año, en el Clausura 2026 ya se perdió también el juego ante Pumas, donde quedaron un empate de 3-3. La ausencia de Brian pega mucho porque es uno de los jugadores más desequilibrantes que tienen los azulcremas y de nueva cuenta ocuparían a Isaías Violante si el Rayito no se recupera.

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Lo que ha llamado la atención en los aficionados es que en las gradas se veía muy tranquilo por no haber jugado y sobre todo que al día siguiente estuvo en la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto a Alan Cervantes e Israel Reyes, pero aún presenta molestias para hacer actividad que tenga que ver precisamente con los partidos.

En síntesis