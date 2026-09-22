El equipo que más aporta a la Selección Mexicana Sub 20

Para esta Fecha FIFA de septiembre-octubre, la Selección Mexicana Sub 20 después de haber conseguido el título en el Premundial de Concacaf, tendrán una gira por Albir, España. Hasta hoy se han confirmado dos de sus tres rivales en estos enfrentamientos, siendo precisamente España y Brasil las selecciones a las que se medirán.

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Es por esto que el día de hoy Alex Diego reveló la lista de los convocados para estos partidos. El próximo miércoles 30 de septiembre se miden ante España; para el viernes 2 de octubre aún no definen a su rival, pero para el domingo 4 de octubre será Brasil el equipo a vencer. Aunque hay algunos que ya vienen en este proceso, tendrá ausencias que ya fueron con la mayor y que intentará suplir.

Los convocados de la Selección Mexicana Sub 20

Porteros

Artemio Olvera (Atlético de San Luis)

Sebastián Liceaga (Chivas)

Defensas

Cristóbal Alfaro (Atlante)

Fernando Olvera (Tijuana)

Luis Carmona (FC Juárez)

Carlos Hernández (Chivas)

Yohan Orozco (Chivas)

Edwin Soto (Pachuca)

Juan Echilvestre (Santos)

Ricardo Alonso (Tepatitlán)

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Medios

Basilio Alfaro (Pachuca)

Juan Sigala (FC Juárez)

Diego Covarrubias (Chivas)

Gael García (Chivas)

Samir Inda (Chivas)

Nelson Cedillo (Santos)

Luis Gómez (Santos)

Henrique Simeone (Tigres)

Delanteros

William Barboza (Dallas FC)

Diego Reyes (Flamengo)

Aldo De Nigris (Monterrey)

Aldahir Valenzuela (Monterrey)

El equipo que más aporta

Tomando como referencia este listado 6 de los elegidos son jugadores de Chivas, el conjunto que más aporta, así como lo hizo en la mayor. De ahí le siguen tres elementos de Santos Laguna y dos de Rayados, siendo las escuadras que trabajan en sus fuerzas básicas y se ha visto reflejado en esta convocatoria, por lo que llama la atención algo.

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Y es que clubes como Pumas, Cruz Azul, América, Toluca y sobre todo Pachuca no tienen a ningún convocado en esta lista. Si bien, Diego Reyes ahora forma parte del Flamengo está cedido a préstamo de las Águilas, pero a nivel selección cuenta como jugador del cuadro brasileño.

En síntesis