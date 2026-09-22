Ismael Rosario López Peñuelas será el único árbitro principal de México en el Mundial Sub-17 de Qatar

Con la presentación oficial de los áribitros para el Mundial Sub-17, se resalta la presencia de Ismael Rosario López Peñuelas como único colegiado principal mexicano.

La Selección Mexicana afrontará uno de sus compromisos internacionales más importantes a finales de 2026 con la disputa de la Copa Mundial Sub-17 en Qatar, contando ya con la lista confirmada de futbolistas que defenderán al cuadro nacional. Sin embargo, el balompié mexicano también tendrá presencia garantizada dentro de la estructura del arbitraje del certamen.

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Este martes, la FIFA hizo oficial la nómina de silbantes asignados para impartir justicia en la justa juvenil en Medio Oriente, destacando la inclusión de Ismael Rosario López Peñuelas como el único árbitro central mexicano dentro de los 27 jueces principales seleccionados. Con recorrido en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf y tras haber debutado en las pasadas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de categoría mayor, el silbante de 31 años sumará un nuevo hito a su trayectoria internacional.

A nivel confederación, el colegiado sinaloense estará acompañado por los representantes de Concacaf que superaron el proceso de selección: Fernando Javier Morón Valdelamar de Panamá, Josué Ugalde Aguilar de Costa Rica y Michael Venne de Canadá.

Dos árbitros asistentes más representando a México

Por su parte, López Peñuelas fungirá como el único juez central azteca con silbato dentro del terreno de juego. Sin embargo, conforme avance el desarrollo de la justa deportiva, la presencia arbitral mexicana también se hará notar en los sectores laterales de las canchas qataríes.

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Leonardo Javier Castillo habla con Agustin Oliveros de Necaxa. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Dentro del listado de 54 árbitros asistentes publicado por la FIFA, Jonathan Maximiliano Gómez y Leonardo Javier Castillo Rodríguez fueron designados para integrar el cuerpo arbitral en las bandas. En total, tres colegiados profesionales de la Liga MX estarán presentes durante la Copa Mundial Sub-17 de Qatar.

¿Cuando debuta México en el Mundial Sub-17?

Ubicado como cabeza de serie en el Grupo K, el combinado tricolor Sub-17 hará su presentación en el torneo el próximo sábado 21 de noviembre frente a Rumania, en las instalaciones del Aspire Zone Pitch 8 en Ar-Rayyan. Su segundo compromiso de la fase inicial será ante Camerún el martes 24 de noviembre, concluyendo la ronda de grupos el viernes 27 del mismo mes frente al seleccionado de Venezuela.

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En síntesis