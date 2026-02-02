Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de Fichajes

Último día del mercado de fichajes de Europa EN VIVO: Obed Vargas, Mateta, Upamecano y más

La ventana para incorporar futbolistas cierra este lunes 2 de febrero en las ligas principales del Viejo Continente. No te pierdes ningún detalle.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Deadline Day del Mercado de pases de Europa 2025-26
© GETTY IMAGES/Google GeminiDeadline Day del Mercado de pases de Europa 2025-26
Publicidad

Bayern Múnich cede a una de sus joyas

El líder de la Bundesliga prestó al peruano Felipe Chávez al FC Köln con el objetivo de que sume más minutos. El centrocampista de 18 años ya había debutado con la playera de Bayern Múnich y ahora se marcha cedido con opción de compra.

Tweet placeholder

¡Marcos Leonardo no jugará en Atlético de Madrid!

Jugador y club tenían todo acordado, pero a último momento Al-Hilal decidió dar marcha atrás las negociaciones. Duro golpe para el Colchonero.

Kalvin Phillips vuelve a salir de Manchester City

Sin lugar en la consideración de Pep Guardiola, el conjunto Ciudadano decidió ceder a Kalvin Phillips al Sheffield United, actualmente en el Championship.

Real Madrid no deja salir a Fran García

Bournemouth tuvo la intención de fichar al lateral izquierdo, pero Real Madrid adoptó una clara postura en este Deadline Day: no sale nadie y no llega nadie.

¡Mateta no pasa la revisión médica en Milan!

El delantero francés Jean Philippe Mateta tenía todo listo para firmar con el conjunto Rossoneri, pero no pasó los exámenes médicos y volverá a Crystal Palace.

Publicidad

Chelsea tiene nuevo defensa: Mamadou Sarr

Los Blues repatriaron al central de 20 años Mamadou Sarr desde Racing de Estrasburgo. Así lo confirmó Fabrizio Romano.

¡Arsenal puede dar la sorpresa!

La lesión de Mikel Merino llevaría a los Gunners a hacer un importante movimiento en el último día del mercado de fichajes. Ya intentaron por Sandro Tonalli, pero Newcastle rechazó la oferta.

¿Habrá tiempo para una incorporación de peso en Londres?

Obed Vargas llegaría acompañado a Atlético de Madrid

El Colchonero trabaja a contrarreloj para cerrar más fichajes el Deadline Day. Ademola Lookman (Atalanta) y Leonardo (Al-Hilal) podrían sumarse a Vargas como refuerzos de último momento en el Metropolitano.

El futuro de Upamecano está en el aire

El defensa Dayot Upamecano supo ser de los centrales más codiciados. Sin embargo, podría marcharse libre en el próximo mercado de fichajes si no responde la oferta de renovación de Bayern Münich.

Obed Vargas ya está en España para firmar con Atlético de Madrid

El centrocampista mexicano de 20 años será anunciado como nuevo jugador del Colchonero en las próximas horas. Obed Vargas firma procedente de Seattle Sounders.

Tweet placeholder
Publicidad

¿A qué hora cierra cada mercado?

  • Premier League: 13:00 (CDMX)
  • LaLiga: 16:59 (CDMX)
  • Serie A: 13:00 (CDMX)
  • Bundesliga: 13:00 (CDMX)
  • Ligue 1: 13:00 (CDMX)

BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MERCADO DE FICHAJES

Las principales ligas de Europa cierran sus ventanas este lunes 2 de febrero y acá te contamos los traspasos más importantes del Deadline Day.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La tabla de posiciones de LaLiga tras la agónica victoria de Real Madrid
UEFA

La tabla de posiciones de LaLiga tras la agónica victoria de Real Madrid

Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Rayo Vallecano
UEFA

Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Oviedo exhibe errores arbitrales en su contra
Futbol Internacional

Real Oviedo exhibe errores arbitrales en su contra

Nuevo fichaje para el ataque de América tras las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin
América

Nuevo fichaje para el ataque de América tras las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo