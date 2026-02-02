Último día del mercado de fichajes de Europa EN VIVO: Obed Vargas, Mateta, Upamecano y más
La ventana para incorporar futbolistas cierra este lunes 2 de febrero en las ligas principales del Viejo Continente. No te pierdes ningún detalle.
Bayern Múnich cede a una de sus joyas
El líder de la Bundesliga prestó al peruano Felipe Chávez al FC Köln con el objetivo de que sume más minutos. El centrocampista de 18 años ya había debutado con la playera de Bayern Múnich y ahora se marcha cedido con opción de compra.
¡Marcos Leonardo no jugará en Atlético de Madrid!
Jugador y club tenían todo acordado, pero a último momento Al-Hilal decidió dar marcha atrás las negociaciones. Duro golpe para el Colchonero.
Kalvin Phillips vuelve a salir de Manchester City
Sin lugar en la consideración de Pep Guardiola, el conjunto Ciudadano decidió ceder a Kalvin Phillips al Sheffield United, actualmente en el Championship.
Real Madrid no deja salir a Fran García
Bournemouth tuvo la intención de fichar al lateral izquierdo, pero Real Madrid adoptó una clara postura en este Deadline Day: no sale nadie y no llega nadie.
¡Mateta no pasa la revisión médica en Milan!
El delantero francés Jean Philippe Mateta tenía todo listo para firmar con el conjunto Rossoneri, pero no pasó los exámenes médicos y volverá a Crystal Palace.
Chelsea tiene nuevo defensa: Mamadou Sarr
Los Blues repatriaron al central de 20 años Mamadou Sarr desde Racing de Estrasburgo. Así lo confirmó Fabrizio Romano.
¡Arsenal puede dar la sorpresa!
La lesión de Mikel Merino llevaría a los Gunners a hacer un importante movimiento en el último día del mercado de fichajes. Ya intentaron por Sandro Tonalli, pero Newcastle rechazó la oferta.
¿Habrá tiempo para una incorporación de peso en Londres?
Obed Vargas llegaría acompañado a Atlético de Madrid
El Colchonero trabaja a contrarreloj para cerrar más fichajes el Deadline Day. Ademola Lookman (Atalanta) y Leonardo (Al-Hilal) podrían sumarse a Vargas como refuerzos de último momento en el Metropolitano.
El futuro de Upamecano está en el aire
El defensa Dayot Upamecano supo ser de los centrales más codiciados. Sin embargo, podría marcharse libre en el próximo mercado de fichajes si no responde la oferta de renovación de Bayern Münich.
Obed Vargas ya está en España para firmar con Atlético de Madrid
El centrocampista mexicano de 20 años será anunciado como nuevo jugador del Colchonero en las próximas horas. Obed Vargas firma procedente de Seattle Sounders.
¿A qué hora cierra cada mercado?
- Premier League: 13:00 (CDMX)
- LaLiga: 16:59 (CDMX)
- Serie A: 13:00 (CDMX)
- Bundesliga: 13:00 (CDMX)
- Ligue 1: 13:00 (CDMX)
BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MERCADO DE FICHAJES
Las principales ligas de Europa cierran sus ventanas este lunes 2 de febrero y acá te contamos los traspasos más importantes del Deadline Day.