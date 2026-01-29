Cambios fuertes se están avecinando en el Club América. Este miércoles se definió la salida de Diego Ramírez como director deportivo por decisión de la directiva, luego de las diferencias que mantuvo con André Jardine, situación que terminó de romper la relación entre ambas partes.

De acuerdo a lo que informó el periodista León Lecanda, el elegido para reemplazarlo es Antonio Ibrahim, actual director de scouting y responsable del área de inteligencia deportiva. Ibrahim lleva más de diez años en la institución y es un hombre de extrema confianza dentro del proyecto deportivo del club.

Sin embargo, este no sería el único cambio importante que se viene en Las Águilas. En las últimas horas, desde Fox Sports soltaron un verdadero bombazo que podría provocar un nuevo sacudón en la estructura del club pensando en el futuro.

Fue el periodista Gustavo Mendoza quien reveló que Emilio Azcárraga estaría pensando a Santiago Baños como el próximo líder de la FMF, una decisión que lo alejaría del América, club del cual hoy es presidente. La información generó un fuerte impacto por lo que representa Baños dentro del organigrama azulcrema.

“Santiago Baños ha sido el elegido por Emilio Azcárraga para que, después del Mundial, asuma el control de la FMF”, expresó Mendoza en vivo, dejando en claro que la decisión ya estaría tomada en los niveles más altos.

De concretarse este movimiento, América afrontaría una reestructuración profunda tanto en lo deportivo como en lo dirigencial, en un momento delicado desde lo futbolístico y con la presión de volver a ser protagonista a nivel local e internacional.

Baños es criticado por la afición

La afición del América cree que el principal responsable del mal momento futbolístico que atraviesa el equipo es Santiago Baños. En varias ocasiones se realizaron campañas en su contra y pedidos explícitos para que deje la institución lo antes posible, reflejando el desgaste de su figura con los hinchas en los últimos años.

