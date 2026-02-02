Luego de casi 5 años en América, el mediocentro Álvaro Fidalgo cerró se etapa en el club. Ahora Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, sugirió 5 futbolistas que pueden servir como reemplazo del jugador teniendo en cuenta diferentes variables.

1. La Opción “Espejo” (Perfil similar / Mercado MLS)

Riqui Puig (LA Galaxy)

¿Por qué? Es probablemente el jugador más parecido a Fidalgo en el continente. Formado en La Masía (Barcelona), tiene esa conducción pegada al pie, visión periférica y dinamismo constante.

Viabilidad: Alta. En la MLS es figura, pero el América le ofrece vitrina mundial (Mundial de Clubes si clasifican) y un salario competitivo. Sería el "golpe mediático" perfecto: traer a un ex-Barça para suplir al ex-Madrid.

2. La Opción Mexicana “Top” (Liga MX)

Marcel Ruiz (Toluca)

¿Por qué? Si el América decide usar esa plaza de extranjero en otra posición, Marcel es el heredero natural. Tiene elegancia, distribución y llegada. A sus 25 años (en 2026), ya está maduro para tomar las riendas del mediocampo azulcrema.

Viabilidad: Media/Alta. Toluca no vende barato, pero con el dinero de Fidalgo y la buena relación entre directivas, es posible. Además, ayudaría con la regla de formados en México.

3. El Regreso Soñado (Repatriación)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

¿Por qué? Aunque es zurdo y tiene un perfil más de disparo de larga distancia, Chávez te garantiza control de juego y transición defensa-ataque. Su experiencia europea le daría jerarquía inmediata al vestuario.

Viabilidad: Media. Chávez se fue a Rusia buscando el sueño europeo, pero si busca volver a estar cerca del radar de la Selección para el Mundial 2026, las Águilas son la mejor plataforma.

4. La Joya Sudamericana (Mercado Brasileño/Argentino)

Matías Zaracho (Racing Club)

¿Por qué? Es un “box-to-box” moderno. Tiene más sacrificio defensivo que Fidalgo, pero muchísima llegada al área rival. Sería un motor incansable para el esquema de presión alta de Jardine.

Viabilidad: Compleja pero posible. Los equipos brasileños pagan bien, pero el América tiene el poder económico para tentarlo con un proyecto protagonista en Concacaf.

5. El “Tapado” de Europa (Estilo Fidalgo)

Manu Morlanes (RCD Mallorca)

¿Por qué? Siguiendo la fórmula que trajo a Fidalgo: un español con excelente técnica, educado tácticamente y que busca más protagonismo. Es un organizador nato que maneja los tiempos del partido a la perfección.

Viabilidad: Alta. Si el América pone una oferta seria, el salto económico y deportivo (ser estrella en América vs. rol de rotación en Europa) suele convencer.

¿Cómo fue el ciclo de Álvaro Fidalgo en América?

Desde su arribo en 2021 hasta su actual salida, el jugador de 28 años fue parte de 227 compromisos con la Águilas, siendo titular en 203 de los mismos. Anotó 22 goles y realizó 30 asistencias, dejando entrever la importancia de su labor en el equipo.

