Este domingo se soltaron las noticias de las llegadas de Álvaro Fidalgo al Real Betis y la de Obed Vargas al Atlético de Madrid. Ambos jugadores mexicanos estarían disputando su primer partido esta misma semana en LaLiga y es que justamente en dos duelos estos equipos tendrán que verse las caras en España y te decimos cuándo y por dónde ver.

Publicidad

Publicidad

Justamente antes de que cerrara el mercado de fichajes de Europa, tanto los sevillanos como los colchoneros ya registraron a su jugadores. Es por ello que este lunes amanecimos con la noticia de que ambos mexicanos ya podrían jugar. El tema es que Obed ya está allá, pero fue apenas hoy cuando Fidalgo salió con rumbo a su nuevo club.

¿Duelo en Copa del Rey?

La gran noticia es que esta misma semana los dos conjuntos tendrán un par de duelos donde podrían verse las caras. El próximo jueves 5 de febrero se juegan los Cuartos de Final de la Copa del Rey a las 14:00 horas del Centro de México por Sky Sports, pero debido a los registros, estos futbolistas no podrían ver minutos aquí, pero ya estarían presentes.

El debut de Fidalgo y Obed en LaLiga

El debut de ambos mexicanos, se podría dar el próximo domingo 8 de febrero a las 11:30 horas del centro de México en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid en el duelo de la Jornada 23 de LaLiga de España. Este encuentro también se transmitirá únicamente por Sky Sports, por lo que sería éste el primer juego de Fidalgo y Obed.

Publicidad

Publicidad

Es un duelo importante, después de quién sea eliminado el jueves, pero no sólo por ello, sino porque el Betis quiere seguir sumando puntos, hasta ahora está en zona de Europa League con 35 puntos en el puesto 5; mientras que el Atleti en zona de Champions League con el lugar 3 y 45 unidades, la competencia los obliga a conseguir los tres puntos.

ver también Último día del mercado de fichajes de Europa EN VIVO: Obed Vargas firmó con Atlético de Madrid

En síntesis