¿Carlos Álvarez llegó al América con pubalgia?

En las últimas horas medios como Récord han dado a conocer que durante su proceso en el Levante UD, Carlos Álvarez había sufrido de una pubalgia, lo que lo mantuvo al margen del equipo, aunado de una lesión de tobillo. Esto empezó a llamar la atención con la idea de que habría firmado con el Club América sin los exámenes médicos.

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De esta manera, la afición no daba crédito que el futbolista hubiera llegado con molestias físicas, por lo que comenzaron las críticas y los rumores. Ante ello, todo parece indicar que ya ha llevado un proceso largo de rehabilitación, ya que cuando no se operan, suelen tener recaídas o incluso podrían jugar sin ningún problema con ello.

¿Hasta cuándo podrá jugar Carlos Álvarez?

Pero de acuerdo con la información de Marcelino Fernández en ESPN, el español tendría un periodo de adaptación, ya que aunque firmó con el equipo tendrá que regresar a su país para poder buscar esa visa de trabajo que le permita ser registrado en la Liga MX, por lo que de manera inmediata no estaría jugando, aunque alimenta los rumores.

La misma fuente destaca que sería a finales del mes de septiembre cuando el futbolista esté al 100% con el equipo. Y es que hay que recordar que más allá de estas situaciones, la mayoría de los refuerzos sí ha tenido un proceso de adaptación como lo es el caso de Miguel Borja, por lo que no sería por un tema de lesión.

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En su momento, uno de los que sufrió este padecimiento fue Kevin Álvarez pero sí tuvo que recurrir a la cirugía. Hasta el momento, las ausencias de Carlos han sido por molestias musculares y una lesión en el brazo, por lo que seguramente los médicos en Coapa ya saben de qué manera tratar un tema de pubalgia en caso de que así fuera.

En síntesis