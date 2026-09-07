Directiva le niega a Luis Chávez y le trae otro refuerzo a Almada

El pasado que tuvo Guillermo Almada en Pachuca, le permitió conocer muy bien el estilo de juego de Luis Chávez, por lo que sentía que era el mediocampista que necesitaba el Club América ante tantas salidas. Sin embargo, la directiva trabajó y consiguió un refuerzo, aunque no fue precisamente el que solicitó el DT, pero conoce la Liga MX también.

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De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el deseo por el jugador mexicano estaba latente, pero por parte de la directiva azulcrema no se había dado ninguna oferta por el jugador al Dínamo de Moscú. Ante ello, se seguían analizando opciones, pero hasta el momento los otros nombres no habían sido revelados.

No es Chávez, pero es nuevo refuerzo del América

Fue hasta hace unos minutos que Julio Ibáñez de TUDN dio a conocer que en Coapa ya tenían al elegido y no era precisamente Chávez. Uno de los elementos, que desde que se fue Richard Sánchez, podría haber sido de los mejores jugadores con golpe de larga distancia, ante ello, habrían preferido a Iván Tona, de Xolos de Tijuana.

El medio de contención, que ha tenido un buen paso en el cuadro fronterizo sería el nuevo refuerzo de las Águilas para este Apertura 2026. La misma fuente revela que en esta semana también se confirmaría la llegada del defensa central, que a voz de los especialistas de Somos Fox, sería uno de los compañeros de Tona, Alejandro Gómez.

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El mexicano de 26 años se convertirá en el fichaje que buscaban en el Nido como pivote y seguramente una de las razones por las que llega como refuerzo es la facilidad que tienen para negociar con los jugadores de PitzGroup. Sin embargo, es un futbolista que ha crecido de la mano de Sebastián Abreu y que tendrá buen desarrollo con Almada.

En síntesis