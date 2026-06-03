El ahora ex técnico de las 'Águilas' queda libre y se vuelve un elemento seductor para muchos clubes.

Uno de los acontecimientos más destacados del mercado mexicano en los últimos tiempos acaba de llevarse a cabo. El Club América y André Jardine rompieron relación después de una aventura extraordinaria. En un ciclo que tuvo picos altísimos, pusieron al club en lo más alto de México y estiraron el predominio sobre cualquier otro contendiente.

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Para los fanáticos de las ‘Águilas’ representa un profundo dolor en el pecho por los recuerdos que nunca olvidarán. El tricampeonato, con todas las alegrías que recibieron de este cuerpo técnico y los jugadores consagrados, quedará para siempre en la memoria. Una era sumamente exitosa y que le dejó mucho más que tres trofeos consecutivos a la institución.

Para quienes no son parte del Club América, este movimiento trae otro tipo de sensaciones. Lejos de sentir pena, lástima o melancolía, significa una opción muy atractiva en el mercado de entrenadores. Aficionados de muchos equipos de la Liga MX reclamaron a sus respectivos directivos en las redes sociales contratar al capacitado director técnico brasileño.

La Liga MX tiene un nuevo DT sin equipo: André Jardine [Foto: Getty]

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Los 4 clubes de la Liga MX que podrían contratar a André Jardine:

Dentro de los equipos grandes o poderosos del futbol mexicano, que podrían afrontar un contrato como el que el DT tenía en el América, hay algunos con situaciones particulares. Ciertos equipos de trascendencia de Primera División aún tienen serias dudas respecto al futuro de sus entrenadores y que se ‘libere’ André Jardine resulta muy seductor.

El primer caso es Cruz Azul, oponente del Club América en el Clásico Joven. ‘La Máquina’ es un episodio peculiar, pues si bien apenas ganaron la décima habían confirmado como secreto a voces a Joel Huiqui, ahora han dilatado la renovación. Si el interino no sigue al frente del cuadro celeste, Jardine podría encajar bien.

Otro que podría abrirle la puerta es Pumas UNAM, rival del América en el Clásico Capitalino. En las últimas semanas mucho se ha platicado sobre la continuidad o no de Efraín Juárez, pero nadie ha asegurado que vaya a seguir post Mundial. El DT tampoco ha realizado declaraciones, por lo que deben tener otros planes.

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En el listado también salta sobre la mesa Tigres UANL, reciente subcampeón de Concacaf. Este caso es distinto a los dos anteriores, ya que en esos dos clubes la afición respalda a su entrenador. En este, hay un quiebre con Guido Pizarro y no está garantizado su futuro al frente después del mercado de verano.

Por último, un club que no deberá tener lejos al ex América será Toluca, campeón de Concachampions. Hasta el 10 de junio, Antonio Mohamed puede ejecutar su cláusula de salida de mitad de año, y hasta no pasar esa fecha no podrán quedarse tranquilos. Todos piensan que habrá ‘Turco’ para rato, pero…