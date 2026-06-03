El timonel uruguayo es el elegido para suceder a André Jardine en el banquillo azulcrema. Todos los detalles.

La directiva del Club América parece haber pasado página más rápido de lo pensado tras anunciar la despedida de André Jardine. Mientras se trabajaba en la salida de un entrenador, ya negociaban por la llegada de otro, y hay humo blanco. Guillermo Almada será el nuevo director técnico del primer equipo a partir de la segunda mitad del 2026.

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En una operación verdaderamente fugaz, ya existe un acuerdo total para que el timonel uruguayo se convierta en el próximo líder el proyecto futbolístico. Según confesó el popular periodista Andrés Vaca, las partes vienen negociaciando hace ya algunos días, cuando aún no se sabía que el brasileño se iría. Este miércoles se han confirmado no uno sino ambos movimientos.

El reportero dio a conocer, en este sentido, que Guillermo Almada dio el sí apenas lo contactaron desde Coapa para consultar su situación. Luego, las pláticas se dieron únicamente para acordar la parte económica del contrato. El charrúa se encontraba libre y a la espera de ofertas, y no podía llegarle una mejor que la de un histórico como el Club América.

Guillermo Almada reemplaza a Jardine en las ‘Águilas’ [foto: Getty]

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Lo cierto es que el entrenador sudamericano no estuvo mucho tiempo sin trabajo. Su última experiencia fue en Real Oviedo, donde tuvo la mala fortuna de perder la categoría, aunque no estuvo él a cargo de gran parte de la campaña. Previamente, el recordado paso por Pachuca, donde tuvo un desempeño inolvidable y dejó una marca en el futbol mexicano.

Con el correr de la próxima semana entrante, Guillermo Almada será presentado oficialmente, tendrá su conferencia de prensa, y luego tomará el mando de los entrenamientos. Su debut oficial será el fin de semana del 17 al 19 de julio, cuando el América se estrene en el Apertura 2026, que comienza justo antes de la definición del campeón del Mundial.

Los números de Guillermo Almada en su carrera previo al América:

Durante todo su camino, estadísticas muy positivas han acompañado al timonel uruguayo junto a su staff técnico. En el total de su recorrido, lleva dirigidos 656 partidos, con un saldo de 302 victorias, 165 empates y 159 derrotas. En el balance, estamos hablando de un 54.42% de efectividad. Su peor performance fue precisamente en su último ciclo en Oviedo, donde poco podía hacer para rescatar al equipo español del abismo.

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Todos los títulos de Guillermo Almada antes del Club América:

A lo largo de su carrera, el director técnico de vasta trayectoria obtuvo seis títulos en total, repartidos entre tres clubes diferentes de todos los que le tocó comandar. Cuatro de ellos los ganó en la Liga MX, más precisamente en el Pachuca, por lo que tiene experiencia en competir por trofeos. Tres son en el ámbito local y tres en el marco internacional: