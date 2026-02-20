Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, América y Puebla se enfrentan este viernes 20 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Con realidades diferentes, ambos conjuntos van por los tres puntos.

Para este partido, el director técnico André Jardine no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante mexicano Alejandro Zendejas no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador sufrió molestias musculares y el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo para no agravar su lesión.

¿Quién será el reemplazo de Alejandro Zendejas en Puebla vs. América?

Con esta noticia, el volante Iaias Violante se sumará al conjunto titular y formará una línea de tres volantes junto a Brian Rodríguez y Erick Sánchez. En tanto, Henry Martin será la referencia de área y estará como el único punta del conjunto americanista.

¿Cuál será la alineación de América vs. Puebla sin Alejandro Zendejas?

Sin Alejandro Zendejas, el conjunto azulcrema formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiazules: Malagón; Mejía, Reyes, Vázquez, Borja; Dourado, Veiga; Rodríguez, Sánchez, Violante; y Martin.

