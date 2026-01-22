Es tendencia:
Mientras Allan Saint-Maximin gana 4,5 millones, el salario que está dispuesto a pagar América por Raphael Veiga

Las Águilas están haciendo todo lo posible para quedarse con el fichaje del futbolista brasileño que pertenece al Palmeiras.

Por Ramiro Canessa

El salario que ganaría Raphael Veiga.
El salario que ganaría Raphael Veiga.

América ya rompió el mercado de pases 2025 con la llegada de Allan Saint-Maximin, futbolista francés con pasado en la Premier League que eligió la Liga MX como su nuevo destino. Su nivel todavía no fue el esperado pero todavía confían en que termine demostrando para lo que vino.

Sin embargo, el 2026 arrancó con resultados irregulares y el club sabe que todavía necesita reforzarse. Tanto la directiva como el cuerpo técnico tienen claro que falta una pieza clave para volver a competir fuerte y volver a ser ese club que ganó el tricampeonato.

El apuntado es Raphael Veiga, jugador del Palmeiras que ya ha mostrado interés en llegar a México. Según León Lecanda, la directiva busca la manera de concretar su fichaje cuanto antes. Se barajan diferentes opciones para su llegada y el club está dispuesto a hacer un esfuerzo importante. Veiga sería un refuerzo de jerarquía para darle mayor peso al mediocampo de América.

Una de las propuestas que circula, según ESPN Brasil, es un préstamo con opción de compra obligatoria condicionado al rendimiento del jugador, asumiendo el pago completo de su salario anual que es de 3 millones. Con esto, Veiga pasaría a ser uno de los futbolistas mejor pagos de la plantilla.

Actualmente, Saint-Maximin encabeza la lista de sueldos del club con 4,5 millones de dólares por temporada, según Diario Récord. La contratación de Veiga pondría al brasileño en la élite salarial del plantel, mostrando la inversión que América está dispuesto a hacer.

América debe liberar cupo

Para poder inscribir a Veiga, América necesita liberar un cupo de extranjero. El jugador señalado para salir es Víctor Dávila, lo que abriría espacio para que el brasileño se una al equipo sin inconvenientes. Colo-Colo aparece como el posible destino del chileno, permitiendo que la operación avance de manera fluida.

En síntesis

  • Raphael Veiga es el objetivo de América para reforzar el mediocampo mediante un préstamo.
  • Allan Saint-Maximin lidera la nómina con un salario anual de 4,5 millones de dólares.
  • Víctor Dávila saldría a Colo-Colo para liberar el cupo de extranjero necesario.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
