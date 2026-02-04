Este miércoles de Concachampions 2026 dará comienzo con una propuesta muy interesante para todos los fanáticos futboleros. El Club de Futbol Monterrey, con una de las plantillas más ricas del continente, se medirá en Guatemala ante el Xelajú MC. El cruce internacional tendrá lugar en el marco del duelo de ida de la primera ronda del certamen de CONCACAF.

El encuentro entre los ‘Chivos’ y los ‘Rayados’ se celebrará en el Estadio Cementos Progreso, en Quetzaltenango, HOY miércoles 4 de febrero, a partir de las 19.00 hora CDMX. Será el primero de los dos partidos que compondrán esta llave copera, que se definirá la semana que viene en el imponente Gigante de Acero de Guadalupe.

¿Cómo ver Xelajú vs. Rayados EN VIVO por televisión?

El estreno del Monterrey en la Concachampions 2026 no tendrá transmisión por TV en México, para mala fortuna de los aficionados del cuadro albiazul y todo el país. Como las señales no han adquirido los derechos de televisación del certamen, será más difícil para los simpatizantes poder seguir al instante todo lo qu suceda en el juego.

Rayados busca volver a la senda del triunfo [Foto: Getty]

¿Cómo ver Xelajú vs. Rayados EN VIVO por Internet?

El debut de los dirigidos por Domenec Torrent sí se podrá sintonizar en forma online. El encuentro se podrá seguir vía streaming, de manera exclusiva, a través de la plataforma FOX One. Será esta la única pantalla que transmitirá en simultáneo el partido entre guatemaltecos y mexicanos a jugarse en Centroamérica.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Xelajú vs. Rayados por la Concachampions 2026: