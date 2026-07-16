El mediocampista brasileño es consciente de que no tuvo un buen semestre con Las Águilas, pero ahora se siente preparado y listo para destacar.

América buscará cambiar la cara en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y Raphael Veiga quiere ser el líder de esa transformación. Las Águilas vienen de quedar eliminadas en cuartos de final, pero el brasileño asegura estar listo para marcar la diferencia.

Publicidad

En declaraciones recogidas por el Diaro Récord, el futbolista brasileño reveló que ya pasó el periodo de adaptación y que confía en que puede destacar en su segundo semestre vestido de amarillo en suelo mexicano.

“Todo comienzo no es fácil, pero hoy me siento muy mejor. Creo que con el paso del tiempo va a mejorar cada vez más. La altura, la altitud es muy difícil porque no estamos acostumbrados. Sé que muchos jugadores a veces llevan más tiempo para adaptar”, se sinceró Veiga.

Raphael Veiga celebra un gol contra Mazatlan en el Torneo Clausura 2026 (Getty Images)

Publicidad

“La parte física fue una cosa que pegó un poco en ese comienzo, pero va a mejorar mucho ese segundo semestre. No me gusta no hacer la diferencia que yo vine para hacer. Tengo una mentalidad muy fuerte. Antes que todas las personas, yo sé lo que yo puedo hacer. Tengo la confianza en mí y eso es más importante“, completó el brasileño.

Por último, Raphael reveló que utilizó tiempo de sus vacaciones para ponerse a punto y cerró: “Sé quién yo soy, sé qué yo puedo hacer. Estoy tranquilo, quiero mucho y tengo muchas ganas de ganar con América. Quiero hacer muchos goles y salir campeón“.

¿Cuándo y contra quién debuta América en el Torneo Apertura 2026?

América hace su debut en el Torneo Apertura 2026 el sábado 18 de julio a las 21:00 hs (CDMX). Su rival será Querétaro y el partido se disputará en el Estadio Corregidora. Es decir, Las Águilas se estrenan en condición de visitante.

Publicidad

En síntesis