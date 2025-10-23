El América está lejos de mostrar su mejor versión en el campo de juego a lo largo de este 2025. Los dirigidos por André Jardine ya no son ese equipo que supo ser tricampeón, aunque todavía cuentan con calidad suficiente para pelear en el futbol mexicano y mantenerse entre los candidatos al título en esta segunda parte del año.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcos de Seixas fue duramente criticado por la afición del América y André Jardine salió a defenderlo

En el Clausura 2025, Las Águilas llegaron a la gran final con la posibilidad de ser tetracampeones, pero cayeron 2-0 ante Toluca, poniendo fin a su racha y dejando un sabor amargo en la afición.

Ahora, en el Apertura 2025, el equipo no juega como esperan sus seguidores, pero igual se mantienen a solo dos puntos del líder Toluca. Con tres jornadas restantes en la primera fase, buscarán quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.

Las críticas hacia el equipo no han faltado y esta vez fue el turno de un histórico: Antonio Carlos Santos. El exjugador y referente del club apuntó duramente contra Las Águilas y también señaló a uno de los futbolistas de la plantilla que bajó su nivel.

Publicidad

Publicidad

Antonio Carlos Santos no se guardó nada

“Yo creo que un tipo que todavía tiene crédito en el Club América no deberíamos de darle argumentos tan baratos. Yo siento que se tiene que aceptar su culpa, que el equipo no está jugando bien, que los jugadores no son los jugadorazos que un día son fenómenos y al otro son comunes y corrientes”, comentó en primer lugar.

“Hoy por hoy es un equipo temeroso, yo no veo a Zendejas que casi era como Antonio Carlos Santos”, agregó Negro Santos, mostrando su descontento con el rendimiento del futbolista que lleva la 10 del equipo mexicano.

Encuesta¿América puede ser campeón del Apertura 2025? ¿América puede ser campeón del Apertura 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad