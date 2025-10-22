Desde que el Club América consiguió su bicampeonato, comenzó a tener problemas con el tema de las lesiones. Aún así, con un equipo muy maltratado por la carga de partidos, lograron obtener un tercer título de manera consecutiva. El equipo no ha tenido descanso desde ese momento y por ello han sido tantas las lesiones que han sufrido.

Por el momento, el equipo tiene lesionados a Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Raúl Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza; algunos de ellos van para largo en su recuperación, lo que de cierta manera preocupa para el cierre de torneo y viendo los resultados que con duras penas ha logrado conseguir el equipo en las últimas jornadas.

Jardine defiende a Marcos Seixas

Ante eso, la afición azulcrema ha señalado un culpable y se trata de Marcos de Seixas, el preparador físico que llegó en el mes de febrero de este año, después de que se sumaran más lesionados al equipo con la idea de darle un apoyo distinto y que desde luego, se redujeran este tipo de molestias en los jugadores, algo que no está pasando, por lo que André Jardine lo defendió.

“Me permito hablar brevemente del preparador físico nuestro, hablamos de Marcos Seixas, yo lo conocí en la Selección (de Brasil) estaba en la selección principal, mucho tiempo de conocerlo, campeón con Fluminense, es bueno en todos los equipos. Tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Obviamente nos molesta (las lesiones) principalmente a él, porque da sensación de tener conexión con la parte física, pero muchas tienen que ver con una fatalidad…” André Jardine

El técnico menciona que muchas lesiones son desafortunadas y graves, pero que se dan por situaciones que no podrían prevenirse. Sin embargo, algunos apuntan a que en el caso de los que están con molestias como Zendejas y Fidalgo se les siga poniendo en banca cuando no están listos, puesto que eso sí tendría qué ver con las decisiones del preparador.