Nueva oferta: Cruzeiro no se rinde y vuelve a la carga por Brian Rodríguez de América

Las Águilas deben definir qué hacen con una de sus máximas figuras de cara a la parte final del año.

Brian Rodríguez se afianzó como uno de los futbolistas más cotizados del Club América gracias a su desequilibrio individual, sus 26 años de edad y su reciente participación con la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo. Esas credenciales provocaron que varios clubes posaran sus ojos en el delantero charrúa durante los mercados de fichajes más recientes.

Publicidad

Uno de los interesados más firmes fue el Cruzeiro de Brasil, institución que llegó a presentar una propuesta formal cercana a los 12 millones de dólares para concretar su traspaso. Aunque el propio equipo de Belo Horizonte anunció horas después su salida de las conversaciones (lo que sugería la permanencia del atacante en Coapa), la directiva brasileña dio un giro inesperado y reactivó las gestiones.

Brian Rodríguez podría continuar su carrera en el futbol de Brasil. (GETTY IMAGES)

El renovado interés coincide con el gran momento futbolístico que atraviesa el charrúa en el conjunto azulcrema. En sus últimas dos presentaciones con las Águilas, el extremo registró dos goles y dos asistencias, una producción determinante para sostener el ataque americanista mientras resuelve su futuro profesional.

Publicidad

Cruzeiro insistirá por Brian Rodríguez

De acuerdo con la información del periodista Sebastián Giovanelli, las negociaciones entre ambas partes no están cerradas ni descartadas. El equipo brasileño decidió retomar las charlas de manera directa con las Águilas e iniciará el envío de una nueva propuesta formal en las próximas horas para destrabar el fichaje.

A falta de confirmación sobre las cifras definitivas de esta segunda oferta, el monto superará la barrera de los 12 millones de dólares presentados en el primer intento. De concretarse el traspaso en esos valores, la cúpula del América cerraría un negocio redondo tras haber invertido cerca de 8 millones de dólares a LAFC por su pase en 2022.

En síntesis

Cruzeiro reactivó negociaciones por el uruguayo Brian Rodríguez del Club América.

reactivó negociaciones por el uruguayo del Club América. El club brasileño enviará una propuesta superior a los 12 millones de dólares .

. América compró la ficha de Brian Rodríguez por 8 millones de dólares en 2022.