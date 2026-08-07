México vs. Canadá: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la semifinal del Campeonato Sub20 2026

La Selección Mexicana enfrenta a Canadá este viernes 7 de agosto por las semifinales del Campeonato Sub-20 2026 de CONCACAF. El Tri consiguió el boleto rumbo al Mundial Sub-20 luego de golear a Panamá en cuartos de final, pero ahora tiene en la mira un objetivo más ambicioso: la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028.
Para ello, deberá dar un nuevo paso esta noche ante Canadá en el Estadio Banorte. La Hoja de Maple viene de superar por 3-1 a Jamaica en cuartos de final, pero lo hizo en el tiempo extra, por lo que México llega con piernas más frescas a este encuentro.
La alineación titular de México ante Panamá en los cuartos de final (@miseleccionsubs)
Hora del partido México vs. Canadá
- México, Costa Rica, Guatemala: 20:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 21:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 22:00 hs
- Argentina, Uruguay: 23:00 hs
Dónde ver la semifinal México vs. Canadá
La segunda semifinal del Campeonato Sub-20 2026 de Concacaf entre México y Canadá se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN o mediante la plataforma de streaming Disney+.
Alineaciones confirmadas de México vs. Canadá
- México: Cristo Navarrete; Javier Echilvestre, Henrique Simeone, Yael Orozco, Emmanuel Soto; Antonio Carmona, Brandon Inda, Luis Gamboa; Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Ariel Valenzuela.
- Canadá: Abraham; Archange, Chukwu, Kozlovskiy, Vogele; Fortier, Sedin, Bossenberry, Lima; Bibishkov y Graham-Roache.