México vs. Canadá: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la semifinal del Campeonato Sub20 2026

El Tri ya aseguró su lugar en el Mundial Sub-20, pero va por la consagración para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana enfrenta a Canadá este viernes 7 de agosto por las semifinales del Campeonato Sub-20 2026 de CONCACAF. El Tri consiguió el boleto rumbo al Mundial Sub-20 luego de golear a Panamá en cuartos de final, pero ahora tiene en la mira un objetivo más ambicioso: la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028.

Publicidad

Para ello, deberá dar un nuevo paso esta noche ante Canadá en el Estadio Banorte. La Hoja de Maple viene de superar por 3-1 a Jamaica en cuartos de final, pero lo hizo en el tiempo extra, por lo que México llega con piernas más frescas a este encuentro.

La alineación titular de México ante Panamá en los cuartos de final (@miseleccionsubs)

Hora del partido México vs. Canadá

México, Costa Rica, Guatemala : 20:00 hs

: 20:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 21:00 hs

: 21:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 22:00 hs

: 22:00 hs Argentina, Uruguay: 23:00 hs

Publicidad

Dónde ver la semifinal México vs. Canadá

La segunda semifinal del Campeonato Sub-20 2026 de Concacaf entre México y Canadá se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN o mediante la plataforma de streaming Disney+.

Alineaciones confirmadas de México vs. Canadá