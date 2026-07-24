El defensa del cuadro azulcrema quiere cumplir su sueño europeo, pero la directiva lucha por su tajada.

Luego de dejar atrás un legado legendario, Israel Reyes podría estar transitando sus últimos días en el Club América, si todas las partes logran llegar a un entendimiento de venta. Sabido es que el defensa tiene el sueño de jugar en Europa, y la institución quiere cumplirle su deseo siempre y cuando pueda salir ella bien parada.

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Según la información de Gibran Araige, reconocido periodista de TUDN con fuentes en las Águilas, Israel Reyes es el que más chances tiene de irse de los ‘seleccionados’ del América. Aunque también se ha mencionado a Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, el lateral derecho contaría con el escenario más allanado para el salto.

De acuerdo a lo destapado por el corresponsal en el programa Insiders, la Roma de Italia ha acelerado por el fichaje del defensa del Club América y el futbolista ha dado su luz verde. El equipo de la Serie A viene monitoreando al marcador de punta desde hace rato, con su convocatoria a la Copa del Mundo como punto cúlmine del interés.

Israel Reyes, a la espera del acuerdo de clubes [Foto: Getty]

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En este sentido, Roma ya habría presentado una primera oferta formal que fue rechazada por la directiva azulcrema por no alcanzar sus pretensiones de traspaso, tal informó GA. El Club América aguarda por una nueva propuesta del conjunto del Calcio para poder desprenderse del jugador y luego reemplazarlo con ese dinero.

Bajo estas circunstancias, para que la llegada de Israel Reyes a la Serie A pueda llegar a buen puerto, falta que América baje sus exigencias o Roma mejore seriamente su propuesta. Al día de hoy, habría importantes diferencias económicas entre los clubes, que podrían ser solucionables si ambos platican y acercan posturas en breve.

Para intentar que la cúpula de las ‘Águilas’ facilite la posibilidad de traspaso, el agente del jugador se presenta regularmente en Coapa a conversar con las autoridades del club. Israel Reyes estaría dispuesto a dejarle al América incluso el porcentaje que le corresponde de una posible venta, con tal de poder concretar la operación a Italia.

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Mientras los clubes continúan negociando, Israel Reyes no pidió ser apartado y está a disposición de Guillermo Almada para jugar los partidos que vienen con el América. Esta noche, las ‘Águilas’ se enfrentan ante Atlante y, si el cuerpo técnico lo observa óptimo físicamente tras su paso por el Mundial, el defensa será parte del encuentro de Liga MX.