Por si la tardanza de los dirigentes en cerrar los nuevos fichajes no hubiese sido suficiente, los fans se empaparán ahora con otra noticia que impacientará más los ánimos. Oscar Perea y Edwin Cerrillo aún no estarían en condiciones de debutar y habrá que esperar para verlos dentro del terreno de juego vistiendo los colores del Club América.

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Según el último reporte de León Lecanda, reconocido corresponsal del cuadro azulcrema, los dos refuerzos están en una etapa de adaptación a la altura de Ciudad de México. Uno viene del futbol europeo y otro de Estados Unidos; sin embargo, en la institución saben que no se pondrán a punto de un día para otro y los esperarán.

De acuerdo a la información de ESPN, Guillermo Almada los irá llevando de a poco, controlando sus tareas en los entrenamientos y los minutos oficiales que irán teniendo. Este escenario ya estaba pensado de antemano previo a contratar a Oscar Perea y Edwin Cerrillo, por lo que todo está dentro de la planificación estipulada por el equipo.

En el caso de Oscar Perea, el extremo izquierdo de 20 años tendrá para entre 10 y 12 días más hasta poder estrenarse con el Club América en un partido de campeonato. De este modo, se imagina que el delantero pueda hacer su presentación ante Atlético San Luis en el Estadio Azteca, en el regreso de la Liga MX post parate.

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Por el lado de Edwin Cerrillo, el volante central de 25 años tendrá para entre 16 y 18 días más hasta poder debutar con las ‘Águilas’, pues llegó más tarde que su compañero. Así, todo parece indicar que su primer encuentro como futbolista del América sería ante FC Juárez en la frontera, en el marco de la quinta jornada del Apertura 2026.

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Bajo estas circunstancias, el América utilizará un equipo sin fichajes en la fase de liga de la Leagues Cup: por los próximos tres juegos, el CT deberá hacer lo que puede con lo que tiene. Mientras tanto, la directiva sigue metida en el mercado intentando traer dos o tres jugadores más para jerarquizar la plantilla, entre ellos Jamilton Campaz.