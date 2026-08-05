En estas últimas horas, el plantel de Pumas UNAM quedó muy golpeado anímicamente luego de lo que fue la caída por goleada ante el Charlotte FC en los Estados Unidos. La derrota caló hondo en los futbolistas, que sintieron verguenza deportiva por cómo se dio el juego y por supuesto por el resultado abultado en contra.

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Por su parte, dentro de la directiva tampoco gustó nada la actuación del equipo, pero además encendió las alarmas sobre varias faltantes que tiene esta plantilla auriazul. En ese sentido, en el club ya están evaluando realizar un fichaje adicional a los que hasta aquí habían llegado durante el mercado de pases, para suplir otras necesidades.

Sabido es que la postura de las autoridades de los ‘Felinos’ en esta ventana ha sido incorporar a bajo costo para economizar gastos, en lugar de ‘romper el chanchito’ y traer calidad. Ahora bien, en los pasillos sienten que es urgente reforzar otro puesto del campo donde Pumas UNAM viene estando bastante en falta recientemente.

Otro jugador podría llegar a Pumas UNAM [Foto: Imago]

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Tras la humillante paliza sufrida en el debut en la Leagues Cup, la institución está trabajando en conseguir otro defensor central para brindarle una alternativa extra al entrenador. El rendimiento de Nathan Silva y Ruben Duarte está muy lejos del esperado últimamente, y creen que sería ideal conseguir otro zaguero que brinde más seguridad.

En la previa de la Leagues Cup, el mercado de fichajes de Pumas UNAM se había estancado luego de que algunos apuntados se cayeran por las altas cotizaciones de sus clubes. No obstante, con el libro aún abierto buscarán avanzar durante esta semana en alguna opción buena pero accesible de acuerdo al presupuesto para esta mitad del año.

Después de la final perdida el campeonato pasado, la afición estaba expectante de que el club diese el salto de calidad necesario para darse revancha y ganarlo este semestre. Y lo cierto es que la directiva no ha mostrado ambición de reforzarse acorde la ilusión de los fans, que deberán esperar que Esteban Solari pueda potenciar una plantilla que no es brillante.

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En caso de llegar otro fichaje, el último en esta ventana de verano del futbol mexicano, su llegada se daría luego del parate de Leagues Cup y no antes que eso. Mientras tanto, el cuerpo técnico tendrá que preparar los juegos que quedan de la mejor manera para intentar que Pumas UNAM se clasifique. Al reanudarse la Liga MX, quizás reciban la noticia de otra incorporación. ¿Podrán hacerlo?