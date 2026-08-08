Briseño se niega al América y apoya a Orquín

Antonio Briseño es actual jugador de Toluca, con quien ya ha ganado títulos y a pesar de su edad, sigue vigente en la Liga MX por su mentalidad en muchas cuestiones externas al futbol e incluso técnicas dentro del terreno de juego. Sin embargo lo cuestionaron ante una posibilidad de ir al América y se negó, aunque habló de un tema polémico con Ralph Orquín.

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¿Apoyo del Pollo a Ralph Orquín?

En la entrevista que sostuvo el “Pollo” en el podcast de “Por mis pelotas”, el periodista Raoul Ortiz lo cuestiona respecto al tema de los jóvenes que buscan el sueño europeo como él y aquellos que no quieren dejar a sus equipos en México para irse. Briseño hizo un análisis económico de los pagos en Europa y en la Liga MX, para detallar este aspecto.

Fue ahí donde habló del tema de Ralph Orquín y cómo su decisión también fue mala ante los ojos de las personas. El zaguero del Toluca menciona que “lo mataron” cuando decidió no renovar con América, pero si hubiera hecho lo contrario también y aunque aseguró que no tiene equipo, es molesto que se opine desde afuera.

Incluso interrumpió al periodista, a quien le dejó en claro que le da coraje que les digan que no firmen (su renovación), porque no saben la incertidumbre que también tienen los jugadores para saber cuál será su futuro. Ante ello, también salió la pregunta de si alguna vez se iría a jugar a las Águilas, por lo que se negó totalmente.

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¿Briseño llegaría al América?

“Yo creo que ellos no me buscarían, yo creo que tengo un respeto por Chivas”, aunque el futbolista no dice que no llegaría al Nido, el hecho de que un día desea volver al Rebaño, eso inmediatamente lo pone con el rival y ve poco probable que haya una posibilidad de irse, aunque también deja claro que no espera que lo busquen.

En síntesis