Dónde ver EN VIVO LAFC vs. Chivas por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Este miércoles 5 de agosto continúa la actividad de la Leagues Cup para los equipos mexicanos, por lo que será el turno del debut de Chivas de Guadalajara. El elenco de Jalisco se medirá con LAFC en un encuentro muy duro que puede determinar las aspiraciones de unos y otros de forma temprana en la competencia internacional.

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Los rivales de Chivas en esta primera instancia son el mencionado LAFC, el último campeón Seattle Sounders y Dallas. De esta manera, el Guadalajara buscará demostrar un buen nivel en el plano internacional para intentar quitarse la espina de llegar más lejos en las competencias nacionales, donde se ha quedado a las puertas de cosas grandes en el último tiempo.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido de LAFC frente a Chivas de este miércoles 5 de agosto por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 no es transmitido en México por televisión abierta. La única opción oficial que tienen los aficionados es la de seguir el juego a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Por el lado del conjunto tapatío, el presente indica que suman 4 puntos producto de una victoria y una igualdad más una derrota en tres jornadas del Apertura 2026. A su vez, al equipo se le sumaron los rumores de una posible salida de Gabriel Milito como entrenador ante un supuesto interés de River Plate, pero el argentino desactivó de manera enfática dichas especulaciones sobre su futuro.

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En síntesis