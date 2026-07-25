La Máquina Cementera se quedó con un nuevo título tras el Campeón de Campeones 2026 ante los Diablos Rojos.

En el marco de la edición 2026 del Campeón de Campeones, Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca con anotaciones de José Paradela por duplicado y Carlos Rodríguez, y se quedó con el título que reúne a los dos campeones de la última temporada para definir al ganador definitivo del curso 2026-27.

Publicidad

Con esta conquista, la Máquina Cementera alcanzó los 27 títulos oficiales, producto de 10 copas de la Liga MX, 4 ediciones de la Copa MX, 1 Supercopa de México y 1 Supercopa de la Liga MX y 7 Concachampions, superando a Chivas con 26 trofeos y quedando en solitario como el máximo ganador de México.

Cruz Azul es uno de los máximos ganador de México. [Foto: Imago 7]

De momento y por un tiempo más el máximo ganador de títulos seguirá siendo América con 41 conquistas, lejos de su más acérrimos rivales en el futbol local. En tanto, en el cuarto lugar aparece Toluca con 23, mientras que el Top 5 lo cierra León con 20 copas.

Publicidad

En lo que respecta a los campeones de la Primera División de México, todo suman al menos un título en su historia a excepción de Juárez y Atlético San Luis, dos instituciones muy jóvenes en el torneo que de momento no han podido salir victoriosos.

Ranking de Campeones de equipos la Liga MX

41 – América

27 – Cruz Azul

26 – Chivas

23 – Toluca

20 – León

18 – Tigres UANL

16 – Pachuca

14 – Pumas UNAM

14 – Rayados

12 – Atlas

12 – Necaxa

10 – Puebla

8 – Santos Laguna

8 – Atlante

2 – Querétaro

1 – Xolos

En síntesis

Cruz Azul venció 3-1 a Toluca con goles de José Paradela y Carlos Rodríguez.

con goles de José Paradela y Carlos Rodríguez. Cruz Azul alcanzó 27 títulos oficiales y superó los 26 trofeos de Chivas.

y superó los 26 trofeos de Chivas. América sigue como máximo ganador de México tras llegar a 41 conquistas oficiales.