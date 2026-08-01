Chivas dejará ir a su delantero a Colombia

En los últimos años, algo en lo que ha trabajado Chivas es precisamente en la formación de jugadores mexicanos y la incorporación de otros futbolistas naciones que son los mejores en cada uno de los equipo de la Liga MX para formar un mejor plantel.

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De esta manera, han salido joyas como recientemente Armando González, quien se ha convertido en un elemento goleador en los dos torneos anteriores. Otro de los delanteros que podría tener gran éxito es Sergio Aguayo, por lo que en Chivas han tomado una decisión.

El jugador de Tapatío que se va a Colombia

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Sergio Aguayo quien sumó una trayectoria en la Liga de Expansión MX y unos minutos en el reciente torneo del Tapatío, ahora estaría saliendo del cuadro filial del Rebaño para irse al futbol en Colombia.

La misma fuente ha revelado que el delantero de 23 años, quien también se formó en la fuerzas básicas de Pachuca, estaría emigrando al Deportes Tolima con la idea de que pueda sumar minutos en primera división y con ello tener una experiencia diferente.

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Con este movimiento, el cuadro de Guadalajara estaría comenzando a hacer un nuevo proyecto donde los elementos que no puedan sumar minutos en el equipo titular puedan tener otras oportunidades en otros conjuntos y desarrollar una mejor técnica para su futuro.

En síntesis