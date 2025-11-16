En los últimos torneos una de la situación más complicada que ha tenido André Jardine en el Club América ha sido el tema de las lesiones y es que varios de sus más importantes elementos se han quedado fuera de partidos muy serios por este tema y justo en la Liguilla esperan contar con la mayoría de sus elementos para que tengan buenos resultados.

El tema aquí es que en varias ocasiones se ha señalado a los encargados de la preparación física como los culpables de no cuidar bien a los jugadores. Sin embargo, a veces la carga de trabajo o el sobreesfuerzo que desean tener los jugadores para no perderse los encuentros más importantes, es por ello que las situaciones pueden ser variadas.

Aunque en ocasiones hay jugadores que sí tienen ciertas costumbres que a la larga podrían generar ciertas molestias físicas por decisiones que han tenido, que aunque desde la parte de los expertos no se recomiendan ellos por comodidad deciden hacerlo de esa manera y aunque en el campo pueden sentirse bien, a la larga podrían generar conflictos.

¿Cuál es la práctica extraña de Cristian Borja?

De acuerdo con TUDN, durante la transmisión del partido entre Club América y LA Galaxy se comentó que el colombiano, Cristian Borja, no salía al terreno de juego con los zapatos como cualquier otro jugador, sino que él le quitaba las plantillas porque así se sentía más cómodo, aún cuando esto pudiera causarle más incomodidad como a sus demás compañeros.

Mediante la charla entre los comentaristas que habían sido jugadores, confirmaron que era más complejo porque cuando no se tiene plantilla es muy común que se vuelva rígido y que lastime, por lo que podría causar lesiones, pero les parecía algo curioso que no las usara, sobre todo en los duelos con mucha mayor intensidad.

