Selección Mexicana

Raúl Jiménez arremetió contra la afición mexicana y la culpó por llevar los partidos de México a Estados Unidos

El delantero mexicano explotó contra los seguidores del Tri por el ambiente generado en el amistoso de México ante Uruguay.

Por Agustín Zabaleta

Raúl Jiménez explotó contra la afición mexicana por el ambiente generado en el amistoso de México ante Uruguay
Raúl Jiménez explotó contra la afición mexicana por el ambiente generado en el amistoso de México ante Uruguay

Por el amistoso internacional de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0 sin muchas emociones. El Tri sufrió un ambiente incómodo por la reacción de la afición mexicana en el recinto.

Y esta cuestión no la dejó pasar el delantero Raúl Jiménez, que se desempeña en el Fulham de Inglaterra. Tras el compromiso contra la Celeste, el jugador se mostró muy molesto por los seguidores que pedían por la dimisión de Javier Aguirre o insultaron a Raúl Rangel.

Así se expresó: “Yo creo que lo que deja es tristeza jugar de local y te abucheen, que ‘Fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja, tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar“.

Cabe repasar los hechos mencionados por el artillero. Primero, el DT del equipo, Javier Aguirre fue silbado y abucheado por la afición por el nivel de juego que muestra el equipo. Por otro lado, el partido se jugó en el TSM Corona, donde juega Santos Laguna y muchos aficionados allí esperaban ver a Carlos Acevedo, guardameta de los Guerreros.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Fecha FIFA?

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana se medirá ante la Selección de Paraguay. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, estado de Texas.

En síntesis

  • El delantero Raúl Jiménez culpó a la afición mexicana por llevar los partidos a Estados Unidos debido a los abucheos.
  • Jiménez se mostró molesto porque la afición abucheó al DT Javier Aguirre y al portero Raúl Rangel.
  • El partido amistoso de la Selección Mexicana contra Uruguay terminó en empate 0-0 en el Estadio TSM de Torreón.
