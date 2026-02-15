Es tendencia:
Noticias de la Liga MX hoy, 15 de febrero: Henry Martin, Alexis Vega y André Jardine

América vuelve a quedar en el centro de la escena tras el Clásico, Toluca espera el regreso de una de sus figuras y el futuro del banquillo azulcrema genera debate. Todo lo que dejó la jornada y lo que viene en la Liga MX.

Por Ramiro Canessa

André Jardine, entrenador del Club América.
© Getty ImagesAndré Jardine, entrenador del Club América.

La Liga MX dejó varios temas que marcaron la agenda en las últimas horas. Desde declaraciones fuertes tras el Clásico Nacional, pasando por el posible regreso de una figura en Toluca, hasta un análisis sobre el futuro del banquillo del América. Este es el resumen con lo más destacado del día.

Henry Martín eligió al culpable tras la derrota en el Clásico

La caída del Club América ante Chivas volvió a encender el debate en Coapa. Luego del partido, Henry Martín tomó la palabra y dejó un mensaje que fue interpretado como un señalamiento directo sobre Jardine. Sus declaraciones generaron repercusión inmediata y aumentaron la presión el DT.

Sonríe Mohamed: la fecha en la que volvería Alexis Vega

En Toluca hay expectativa por el regreso de Alexis Vega. El delantero continúa con su recuperación tras la artroscopía de rodilla y podría reaparecer el próximo fin de semana cuando los Diablos Rojos visiten a Necaxa por la jornada 7 del Clausura 2026. En principio ocuparía un lugar en el banquillo, una noticia que ilusiona al cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed.

Los seis entrenadores que la IA propone para América

Los 6 entrenadores que la Inteligencia Artificial propone para reemplazar a André Jardine en América

Ante el irregular presente del América, la Inteligencia Artificial de Gemini analizó posibles perfiles para reemplazar a André Jardine en caso de que la directiva decida un cambio. Entre los nombres aparecen Antonio Mohamed, el Piojo Herrera, Guillermo Almada, Eduardo Coudet, Jaime Lozano y Paulo Víctor.

En síntesis

  • El capitán Henry Martín señaló al sistema táctico de André Jardine tras perder el Clásico.
  • El delantero Alexis Vega podría reaparecer con Toluca ante Necaxa en la jornada 7.
  • La IA propone a Mohamed, Herrera y Almada para dirigir al Club América próximamente
