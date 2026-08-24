Ante e posible sondeo del Club América por el Chino Huerta, estas serían las razones por las que no podría arribar.

En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que César Huerta estaría dejando el Anderlecht en Bélgica y regresaría a la Liga MX, sólo que esta vez con el Club América. De acuerdo con la información, el equipo azulcrema habría sondeado el entorno del futbolista, pero por el momento no habría una oferta de manera formal.

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Pumas avanza por el Chino Huerta sobre América

Ante ello, hace unos minutos, el insider César Luis Merlo dio a conocer mediante sus redes sociales que Pumas ya tiene las negociaciones avanzadas para poder repatriar a un jugador que ya tuvo en el pasado y que le dio muchas alegrías al cuadro auriazul. Con esta información, el futbolista quedaría prácticamente descartado del conjunto azulcrema.

¿Por qué no le convenía llegar al América?

Sin embargo, no sería lo único por lo que este futbolista no encajaría en el equipo y es que su posición natural del Chino Huerta es precisamente como extremo izquierdo. Guillermo Almada por ahora cuenta con tres piezas que han sido fundamentales en este torneo, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea, por lo que sería complicado acomodarlo.

Otra de las opciones donde César puede jugar es por la banda derecha, pero ahí cuenta con Alejandro Zendejas y últimamente habilita de esa manera a Edwin Cerrillo, por lo que en cuanto recupere al estadounidense será más complicado que lo puedan acoplar. Y finalmente como interior también puede poner a éste último y ahí caben Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga y Alexis Gutiérrez.

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Esta habría sido seguramente una de las razones por las cuales los del Pedregal habrían avanzado en su fichaje, puesto que en América se complicaba más que tuviera minutos en caso de que lo ficharan, porque los elementos que tiene en cada una de las zonas son eficientes en su mayoría y sería complicado que encajara en el plantel.

En síntesis