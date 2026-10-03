América vs Atlético de Madrid: Quiénes serían las leyendas para el juego

Este sábado el Club América sorprendió con la noticia de que el próximo mes disputarán un partido en México ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, no serán las plantillas actuales quienes disputen este enfrentamiento, sino que lo jugarán las Leyendas de cada uno de estos conjuntos y eso emocionó a la afición nacional.
De acuerdo con lo mencionado por el conjunto azulcrema, el enfrentamiento se disputará el próximo domingo 15 de noviembre del 2026 a llevarse a cabo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El horario para este partido será a las 18:00 horas del centro de México. Aunque los boletos de este duelo aún no se han puesto a la venta.
¿Quiénes podrían jugar el América vs Atlético de Madrid?
Ante esta noticia, algunos de los seguidores azulcremas y aficionados de los colchoneros se han preguntado qué jugadores estarían siendo contemplados para este enfrentamiento. Aunque hay que mencionar que no se han confirmado, pero hay algunos que anteriormente ya han disputado duelos amistosos similares y van rotando a las figuras.
Leyendas posibles del Club América
- Cuauhtémoc Blanco
- Salvador Cabañas
- Rubens Sambueza
- Paul Aguilar
- Aquivaldo Mosquera
- Vicente Matías Vuoso
- Reinaldo Navia
- Alejandro “Jagger” Martínez
- Jesús “Chuy” Mendoza
- Oscar “Kevin” Rojas
- Alberto Becerra
- Alvin Mendoza
Leyendas posibles del Atlético de Madrid
- Leo Franco
- Cosmin Contra
- Luis Amaranto Perea
- Santi Denia
- Antonio López
- Gabi Fernández
- Juan Vizcaíno
- Milinko Pantic
- Adrián López
- Fernando Torres
- Diego Forlán
- Joel Robles
- Juanito Gutiérrez
- Cleber Santana
- Óliver Torres
- Juanito Rodríguez
- Julián Lara
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En síntesis
- Club América enfrentará al Atlético de Madrid en un partido de leyendas.
- Estadio Cuauhtémoc en Puebla albergará el encuentro el 15 de noviembre.
- Cuauhtémoc Blanco y Fernando Torres figuran entre los posibles jugadores convocados.