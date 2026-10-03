América vs Atlético de Madrid: Quiénes serían las leyendas para el juego

Ante el anuncio de que América jugará ante Atlético de Madrid. Estos serían los futbolistas que podrían ser contemplados.

Este sábado el Club América sorprendió con la noticia de que el próximo mes disputarán un partido en México ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, no serán las plantillas actuales quienes disputen este enfrentamiento, sino que lo jugarán las Leyendas de cada uno de estos conjuntos y eso emocionó a la afición nacional.

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De acuerdo con lo mencionado por el conjunto azulcrema, el enfrentamiento se disputará el próximo domingo 15 de noviembre del 2026 a llevarse a cabo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El horario para este partido será a las 18:00 horas del centro de México. Aunque los boletos de este duelo aún no se han puesto a la venta.

¿Quiénes podrían jugar el América vs Atlético de Madrid?

Ante esta noticia, algunos de los seguidores azulcremas y aficionados de los colchoneros se han preguntado qué jugadores estarían siendo contemplados para este enfrentamiento. Aunque hay que mencionar que no se han confirmado, pero hay algunos que anteriormente ya han disputado duelos amistosos similares y van rotando a las figuras.

Leyendas posibles del Club América

Cuauhtémoc Blanco

Salvador Cabañas

Rubens Sambueza

Paul Aguilar

Aquivaldo Mosquera

Vicente Matías Vuoso

Reinaldo Navia

Alejandro “Jagger” Martínez

Jesús “Chuy” Mendoza

Oscar “Kevin” Rojas

Alberto Becerra

Alvin Mendoza

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Leyendas posibles del Atlético de Madrid

Leo Franco

Cosmin Contra

Luis Amaranto Perea

Santi Denia

Antonio López

Gabi Fernández

Juan Vizcaíno

Milinko Pantic

Adrián López

Fernando Torres

Diego Forlán

Joel Robles

Juanito Gutiérrez

Cleber Santana

Óliver Torres

Juanito Rodríguez

Julián Lara

En síntesis