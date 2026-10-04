Dónde ver EN VIVO Chivas vs. América por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

América y Chivas vuelven a verse las caras en un nuevo Clásico Nacional fuera de la Liga MX. El partido tendrá una señal definida para televisión y streaming, con todos los detalles para seguirlo en vivo.

América y Chivas de Guadalajara se enfrentan este domingo 4 de octubre por un encuentro amistoso internacional aprovechando el parón de la Fecha FIFA. El Superclásico del fútbol mexicano se lleva a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum en California, Estados Unidos, y comienza a partir de las 19:00hs (tiempo del Centro de México).

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Ambas escuadras disputan este compromiso con la firme convicción de no perder el ritmo competitivo de cara al reinicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cual retomará su actividad oficial el próximo fin de semana.

¿Por dónde ver el partido?

El Clásico Nacional entre América y Chivas de este domingo 4 de octubre en California se podrá ver en vivo a través de distintas plataformas digitales de streaming y canales de pago privado, según tu ubicación:

México: ViX Premium, Amazon Prime Video y Layvtime (YouTube)

ViX Premium, Amazon Prime Video y Layvtime (YouTube) Estados Unidos: ViX Premium, Telemundo Deportes, Peacock y Layvtime

ViX Premium, Telemundo Deportes, Peacock y Layvtime Centroamérica y Sudamérica: ViX Premium / Disney+ Premium

ViX Premium / Disney+ Premium España: Sin transmisión confirmada

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de las Águilas del América, el equipo dirigido por Guillermo Almada llega a este encuentro tras registrar un empate 0-0 ante Cruz Azul en su anterior prueba amistosa. El técnico uruguayo buscará afinar el circuito de juego ofensivo y darle rodaje a futbolistas que buscan consolidar su nivel para el regreso de la actividad liguera.

Por su parte, Chivas de Guadalajara encara el duelo en Oakland con la intención de mantener la intensidad colectiva y corregir detalles en todas sus líneas. El Rebaño Sagrado intentará adueñarse del balón, darle minutos a sus elementos de recambio habituales y llegar en óptimas condiciones físicas al cierre de la fase regular del certamen mexicano.

En sintesis

América y Chivas disputan el Clásico este domingo 4 de octubre en California.

el Clásico este domingo 4 de octubre en California. Oakland Coliseum alberga el partido amistoso internacional a las 18:30 horas CDMX.

el partido amistoso internacional a las 18:30 horas CDMX. Guillermo Almada dirigirá a las Águilas tras empatar sin goles ante Cruz Azul.