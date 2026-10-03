¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional

La Selección Argentina viene de golear 4-0 a Bolivia en su primer amistoso de esta fecha FIFA. El pasado miércoles, la Albiceleste volvió a jugar tras la final del Mundial 2026 y consiguió una contundente victoria que deja en claro que el proyecto sigue firme.
Este sábado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su segunda presentación ante Burkina Faso en el Estadio Monumental de River Plate, donde continuará buscando nuevas variantes en esta etapa que comienza después de algunos ciclos cumplidos.
Lionel Messi no jugará hoy, ya que se retiró del seleccionado argentino. El capitán tendrá su despedida el próximo martes 6 de octubre ante Benín, también en el Monumental, en lo que será su último partido con la camiseta de la Albiceleste.
La formación de Argentina vs. Burkina Faso
- Emiliano Martínez
- Agustín Giay
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Román Vega o Facundo Medina
- Nicolás Paz
- Exequiel Palacios
- Alexis Mac Allister
- Gianluca Prestianni o Matías Soulé
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
DT: Lionel Scaloni.
La formación de Burkina Faso vs. Argentina
- Hervé Koffi
- Nasser Djiga
- Issa Kaboré
- Edmond Tapsoba
- Arthur Zagre
- Kan Guy Arsène Kouassi
- Lohann Doucet
- Ismahila Ouédraogo
- Lassina Traoré
- Ousseni Bouda
- Abdoul Tapsoba
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En sintesis
- Argentina enfrenta a Burkina Faso este sábado tras haber goleado 4-0 a Bolivia.
- Lionel Messi descansará antes de su partido de despedida ante Benín el martes.
- Lionel Scaloni perfila la alineación con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como titulares.