¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional

Tras la goleada ante Bolivia en su primera presentación, Argentina recibe a Burkina Faso en su segundo amistoso internacional.

La Selección Argentina viene de golear 4-0 a Bolivia en su primer amistoso de esta fecha FIFA. El pasado miércoles, la Albiceleste volvió a jugar tras la final del Mundial 2026 y consiguió una contundente victoria que deja en claro que el proyecto sigue firme.

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Este sábado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su segunda presentación ante Burkina Faso en el Estadio Monumental de River Plate, donde continuará buscando nuevas variantes en esta etapa que comienza después de algunos ciclos cumplidos.

Lionel Messi no jugará hoy, ya que se retiró del seleccionado argentino. El capitán tendrá su despedida el próximo martes 6 de octubre ante Benín, también en el Monumental, en lo que será su último partido con la camiseta de la Albiceleste.

La formación de Argentina vs. Burkina Faso

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Román Vega o Facundo Medina

Nicolás Paz

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Gianluca Prestianni o Matías Soulé

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

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DT: Lionel Scaloni.

La formación de Burkina Faso vs. Argentina

Hervé Koffi

Nasser Djiga

Issa Kaboré

Edmond Tapsoba

Arthur Zagre

Kan Guy Arsène Kouassi

Lohann Doucet

Ismahila Ouédraogo

Lassina Traoré

Ousseni Bouda

Abdoul Tapsoba

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