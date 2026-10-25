¿Por qué no expulsaron a Carlos Álvarez y no marcaron penal para Pachuca?

Esta es la razón por la cual el árbitro no marcó la tarjeta roja para Álvarez y evitó el penal de Pachuca por falta en el área.

Apenas en el minuto 20 del América vs Pachuca se generó una polémica que puso en entredicho las decisiones del arbitraje y es que tuvieron que revisarse dos jugadas en el VAR que pudieron perjudicar duramente a las Águilas y empeorar el marcador en contra que ya tenía de 1-0 desde el minuto 12 con el gol de Alan Bautista.

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¿Cuál fue la jugada polémica?

Y es que en la jugada se puede ver cómo Luis Ángel Malagón hace una mala salida y hay un futbolista de Tuzos tirado en el área. Pero también, se hace una queja por la Ley Prestianni donde Carlos Álvarez se tapa la boca y es acusado con el silbante, por lo que inmediatamente se van al VAR para analizar ambas situaciones y determinar las sanciones.

Guillermo Ochoa viendo como Malagón y Chiquito Sánchez se cagan en su despedida 💀 Penal para el Pachuca 🔵 https://t.co/z4X9KVT2VW — Alee (@ImAleeJeje) October 26, 2026

La decisión del árbitro

Tras varios minutos en el video arbitraje, se determinó que no hubo ninguna infracción y el juego continuó. Inmediatamente en redes sociales empezaron a señalar que Álvarez debió irse expulsado por ese gesto y que se debería haber marcado penal a favor de Pachuca por el futbolista que queda tendido en el césped.

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¿Por qué Carlos Álvarez no fue expulsado?

El árbitro menciona que la Ley sólo aplica si ambos jugadores sostienen una discusión, es por ello que Carlos se salvó de la tarjeta roja porque parecía que se burlaba con su rival y no porque lo hubiera ofendido. Esto sí está estipulado de esa manera que sanciona a los jugadores, suplentes o sustituidos que se cubran deliberadamente la boca (con la mano, el brazo o la camiseta) mientras se dirigen a un rival o árbitro en una situación de confrontación, burla o provocación.

¿Por qué no se marcó penal para Pachuca?

El segundo tema sí es una incógnita, ya que se analizó una supuesta falta de Malagón, por ello se determinó que el arquero tocó el balón antes y no había penal. Pero lo que el silbante omitió fue un jalón de camiseta que hace Santiago Bueno y es ahí donde cae el rival; esta decisión sí pudo ameritar la pena máxima, pero no se la mandaron en el VAR.

En síntesis

Alan Bautista marcó el 1-0 a favor de Pachuca al minuto 12 ante América.

marcó el 1-0 a favor de Pachuca al minuto 12 ante América. Luis Ángel Malagón fue evaluado por el VAR al minuto 20 por posible penal.

fue evaluado por el VAR al minuto 20 por posible penal. Carlos Álvarez no fue expulsado bajo la Ley Prestianni tras la revisión arbitral.