Las 2 dudas de América Femenil ante Toluca

Este miércoles América Femenil enfrentará a Tolucaen los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2026. Sin embargo, Ángel Villacampa tiene un par de dudas en su equipo con dos jugadoras que podrían no salir en el 11 titular para encarar este duelo tan importante, tomando en cuenta que se les invirtió la localía por temas de logística.

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De acuerdo por lo mencionado por el estratega en la conferencia de prensa el día de hoy, mencionó que Irene Guerrero y Kimberly Rodríguez ya están aptas para entrar en la convocatoria del partido ante las Diablas, pero aún analiza que estén consideradas en el cuadro titular o que puedan sumar algunos minutos en este encuentro.

¿Jugarán Irene Guerrero y Kimberly Rodríguez?

Villacampa menciona que para el Clásico con Chivas estaban pensando en regresar, pero no quisieron arriesgarlas pese a que se jugaba el liderato y desde luego el honor en un duelo tan importante. Pero que a lo largo de la semana comenzaron a mejorar en su recuperación, por lo que ya serían tomadas en cuenta.

“Las dos creo que se encuentran bien, estarán en la convocatoria por supuesto. El otro día ante Chivas creíamos que no era conveniente arriesgar. Pero en la evolución de los días han ido mejorando, siento que están en muy buenas condiciones y por eso entrarán en convocatoria, por lo menos, y luego veremos a ver si salen de inicio o durante el partido”. Ángel Villacampa

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Hay que mencionar que en el caso de la española viene presentando molestias musculares en la pierna derecha, por lo que en los últimos meses no ha estado considerada de manera consecutiva. Por su parte, Kim también ha tenido molestias musculares de las cuales por precaución el estratega las sigue cuidando en estos duelos tan intensos.

En síntesis